Azonnal fordulj orvoshoz, ha ez igaz rád – Szörnyű betegséget is jelezhet a gyakori korán kelés

Az alvás kulcsfontosságú szerepet tölt be egészségünkben és jóllétünkben, mivel testünk az éjszaka során regenerálódik és töltődik fel energiával. A nem megfelelő pihenés azonban rengeteg betegséget idézhet elő, sőt már rövid távon is hatással lehet gondolkodásunkra, rekacióidőnkre és hangulatunkra. Így, ha a korán kelés megkeseríti a mindennapjaidat, sőt még a hétvégéket is, amikor végre nyugodtan pihenhetnél, jobb, ha tisztában vagy azzal, mi állhat a probléma hátterében.

A korán kelés súlyos betegség előjele lehet Fotó: Andrei_R / Shutterstock

A pihentető alvás fontossága és korán kelés árnyoldala

Az orvosok a pihentető alvást ugyanolyan fontosnak tartják, mint a kiegyensúlyozott, tápláló étrendet és a testmozgást. A nyugodt szundítás ugyanis javítja a koncentrációt, a döntéshozatalt és a hangulatot, fokozza a fizikai és mentális teljesítményt, csökkenti a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát, erősíti az immunrendszert, hozzájárul a hormonális egyensúlyhoz, valamint hozzásegít téged ahhoz, hogy könnyebben megküzdj az eléd gördülő akadályokkal és jobban kezeld a stresszt.

A fentiek alapján tehát teljesen egyértelmű, hogy mennyire pozitív hatással van szervezetünkre a megfelelő alvás, azonban a szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy összefüggés lehet a korán kelés és egy szervezetet legyengítő hormonális állapot között, ami súlyos szívproblémákhoz vezethet.

Összefüggés lehet a korán kelés és a pajzsmirigy túlműködés között Fotó: Nanci Santos Iglesias / Shutterstock

A korán kelés és a pajzsmirigy túlműködés kéz a kézben járhat

A pajzsmirigy túlműködése, azaz a hipertireózis körülbelül minden 100. embert érint, melynek során a szervezet túl sok hormont termel. Tünetei közé tartozik többek között az ingerlékenység, a fogyás, az izomgyengeség és az alvászavarok, a hipertireózis ugyanis éberebbé teszi a betegeket és álmatlanságot okoz.

Gyakrabban fordul elő nőknél, mint férfiaknál, általában 20 és 40 év közötti korban

– állítja Dr. Gaurav Agarwal hormonális zavarokkal foglalkozó szakember a Daily Mail Onlinenak és hozzáteszi, hogy a korai ébredés gyakran a betegség első jele lehet.

Az orvos szerint az állapot mindenképpen kezelést igényel, hiszen a kisebb kellemetlen tüneteken kívül, mint a duzzadt nyak vagy a szorongás, szabálytalan szívverést, ennek következtében pedig halálos szívelégtelenséget is okozhat. Amennyiben tehát pajzsmirigyünk túlműködik, a stresszreakció egyensúlya felborulhat, ez pedig korán keléshez vezethet.