Csak 4–6 órákat alszol? Megtalálták a gént, amivel szuperhatékony lesz az alvásod

Nemek szerint is eltérő az alvásigény

Az alvásigény nem szerint is eltér. Az American Sociological Review-ban megjelent tanulmány szerint bár nem világos, hogy miért, de a nőknek átlagosan 11 perccel több alvásra van szükségük éjszakánként, mint a férfiaknak. A lehetséges okok között lehet, hogy a nők általában nagyobb arányban szenvednek álmatlanságban, mint az erősebbik nem képviselői. Ez nagyrészt a menstruáció, a terhesség, és a perimenopauza/menopauza alatti hormonális ingadozásoknak tudható be, de a szorongás és a depresszió magasabb aránya is szerepet játszhat. Ezek a tényezők ahhoz vezethetnek, hogy a nőknek több időre van szükségük az ágyban ahhoz, hogy ugyanannyi minőségi alvást tudjanak tartani, mint a férfiak.