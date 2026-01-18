Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Piroska névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A téli divat nélkülözhetetlen kiegészítői: sapka, sál, kesztyű, 40 felett is stílusosan

A téli divat nélkülözhetetlen kiegészítői: sapka, sál, kesztyű, 40 felett is stílusosan

stílus
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 18. 15:45
télFanny Magazindivat
A sapkák, sálak és kesztyűk nélkülözhetetlen alapdarabok a szezonban. Nem véletlenül figyelmeztettek annak idején a szüleink, hogy ne feledkezzünk el a legfontosabb téli kiegészítőkről sem, hiszen ebben a hidegben valóban nélkülözhetetlenek, és bizony 40 felett is csodásan állnak ha odafigyelsz a téli divatra. Válaszd ki a kedvencedet, és mi megmutatjuk, hogyan viseld stílusosan!
Bors
A szerző cikkei

A hideg hónapokban a téli divat elengedhetetlen részei a téli kiegészítők, melyek nemcsak melegen tartanak, hanem stílusossá is varázsolják a megjelenésed. Legyen szó egy divatos, kötött sapkákról, puha, meleg sálról vagy praktikus kesztyűről, ezek a darabok sosem hagynak cserben, a nagy mínuszokban különösen jól jönnek. A Fanny magazin az alábbiakban megmutatja, hogyan kombinálhatod őket könnyedén, hogy a hideg ne vegye el a jókedved és persze a stílusod.

A téli divatnak megfelelően kiegészítőket viselő nő ül és nézi a havas tájat.
Nyakunkon a hideg: így viseld 2026 kedvenc kiegészítőit a téli divatnak megfelelően!
Fotó: AndreyUG /  Shutterstock 
  • Trendi sapkák, kötött kesztyűk és stílusos sálak.
  • Így párosítsd a meleg gallérokat és a mutatós kendőket!
  • 2026-ban ezek a legdivatosabb női kiegészítők.

A téli divat kiegészítői minden mennyiségben: így öltözz stílusosan a hidegben

I. STÍLUSOS FEJFEDŐK

Bomba bucket

A vödörsapkák minden évszakban divatosak, így egy téliesített verzióban igazán trendik leszünk!

Termékek:

  • Kék téli sapka, Parfois
Téli kiegészítő: kék sapka.
Kék sapka, Ára: 7.995 Ft
Fotó: Parfois
  • Rózsaszín sapka, Kangol
Téli kiegészítő: rózsaszín sapka.
Rózsaszín sapka, Kangol, Ára: 21.990 Ft
Fotó: answear.hu
  • Bolyhos sapka, Dockyard
Téli kiegészítő: bolyhos sapka.
Bolyhos sapka, Ára: 16.990 Ft
Fotó: Dockyard
  • Kötött sapka, H&M
Téli kiegészítő: kötött sapka.
Kötött sapka, &Other Stories, Ára: 13.000 Ft
Fotó: H&M

Szőrmés szerelem

A különböző bolyhos darabok között mindenki megtalálja a stílusához legjobban illőt.

Termékek:

  • Megkötős téli sapka, Bershka
Téli kiegészítő: megkötős sapka.
Megkötős sapka, Ára: 8.995 Ft
Fotó: Bershka
  • Szőrmés sapka, Zara
Téli kiegészítő: szőrmés sapka.
Szőrmés sapka, Ára: 7.995 Ft
Fotó: Zara
  • Fejpánt, New Yorker
Téli kiegészítő: fejpánt.
Fejpánt, Ára: 2.190 Ft
Fotó: New Yorker
  • Mintás kalap, H&M
Téli kiegészítő: mintás kalap.
Mintás kalap, Ára: 6.995 Ft
Fotó: H&M

Bájos megoldás

Nem akarjuk, hogy lelapuljon a hajunk, de fázni sem akarunk? Egy cuki fülvédő ideális erre az esetre.

Termékek:

  • Rózsaszín fülvédő, Pull&Bear
Téli kiegészítő: rózsaszín fülvédő.
Rózsaszín fülvédő, Ára: 4.295 Ft
Fotó: Pull&Bear
  • Állatmintás fülvédő, H&M
Téli kiegészítő: állatmintás fülvédő.
Állatmintás fülvédő, Ára: 4.295 Ft
Fotó: H&M
  • Kétszínű fülvédő, New Yorker
Téli kiegészítő: kétszínű fülvédő.
Kétszínű fülvédő, Ára: 2.490 Ft
Fotó: New Yorker

Kapucnit fel!

Nemcsak a fejünket, de még a nyakat és az arcot is óvnánk a hidegtől? A balaklavák tökéletesek erre!

Termékek:

  • Piros balaklava,  &Other Stories
Téli kiegészítő: piros balaklava.
Piros balaklava, &Other Stories, Ára: 20.000 Ft
Fotó: H&M
  • Kötött balaklava, Mango
Téli kiegészítő: kötött balaklava.
Kötött balaklava, Ára: 7.595 Ft
Fotó: Mango
  • Megkötős balaklava, Zara
Téli kiegészítő: megkötős balaklava.
Megkötős balaklava, Ára: 8.995 Ft
Fotó:  Zara

Díszek a köbön

Tavaly a színes, kötött sapkák voltak a nyerők, idén viszont a kristályokkal vagy gyöngyökkel díszítettek.

Termékek:

  • Szürke sapka, F&F
Téli kiegészítő: szürke sapka.
Szürke sapka, Ára: 4.590 Ft
Fotó: StyleShoots / F&F
  • Kék sapka, Guess
Téli kiegészítő: kék sapka.
kék sapka, Ára: 9.980 Ft
Fotó: Guess
  • Bézs sapka, Orsay
Téli kiegészítő: bézs sapka.
Bézs sapka, Ára: 3.290 Ft
Fotó: Orsay
  • Virágos sapka, Zara
Téli kiegészítő: virágos sapka.
Virágos sapka, Ára: 8.995 Ft
Fotó: Zara

II. VEGYÜK A NYAKUNKBA!

Kendős trükk

A nagyméretű kendők szinte palástként terülnek ránk így jobban melegen tartanak.

Termékek:

  • Rózsaszín kendő, H&M
Téli kiegészítő: rózsaszín kendő.
Rózsaszín kendő, Ára: 4.795 Ft
Fotó: H&M
  • Mentazöld kendő, Desigual
Téli kiegészítő: mentazöld kendő.
Mentazöld kendő, Ára: 11.495 Ft
Fotó: Desigual
  • Piros kendő, Zara
Téli kiegészítő: piros kendő.
Piros kendő, Ára: 7.995 Ft
Fotó: Zara
  • Kék kendő, Parfois
Téli kiegészítő: kék kendő.
Kék kendő, Ára: 3.995 Ft
Fotó: Parfois

Galléros bevetés

A rövid garbós gallérok nagyon praktikusak, mert a nyak mellett a mellkast és a hátat is óvják.

Termékek:

  • Piros gallér, COS, 28 000 Ft
Téli kiegészítő: piros gallér.
Piros gallér, Ára: 28.000 Ft
Fotó: COS
  • Kapucnis gallér, Oysho
Téli kiegészítő: kapucnis gallér.
Kapucnis gallér, Ára: 12.995 Ft
Fotó: Oysho
  • Pufi anyagú gallér, Zara
Téli kiegészítő: pufi anyagú gallér.
Pufi anyagú gallér, Ára: 4.995 Ft
Fotó: Zara

Egy kis extra

Egy mutatós sál a letisztult szettet is azonnal feldobja. Válasszunk extra fazont vagy színt.

Termékek:

  • Fodros sál, Mohito
Téli kiegészítő: fodros sál.
Fodros sál, Ára: 4.995 Ft
Fotó: Mohito
  • Szőrmés sál, Reserved
Téli kiegészítő: szőrmés sál.
Szőrmés sál, Ára: 5.995 Ft
Fotó: Reserved
  • Kockás sál, New Yorker
Téli kiegészítő: kockás sál.
Kockás sál, Ára: 6.290 Ft
Fotó: New Yorker
  • Zöld sál, Parfois
Téli kiegészítő: zöld sál.
Zöld sál, Ára: 7.595 Ft
Fotó: Parfois

III. KESZTYŰZZÜNK!

Fázósak kedvence

Az egyujjas kesztyűk ideálisak egy hócsatához vagy más téli sportokhoz is.

Termékek:

  • Steppelt kesztyű, Columbia
Téli kiegészítő: steppelt kesztyű.
Steppelt kesztyű, Columbia, Ára: 15.995 Ft
Fotó: answear.hu
  • Arany kesztyű, Kazar
Téli kiegészítő: arany kesztyű, Kazar, 13 795 Ft
Arany kesztyű, Ára: 13.795 Ft
Fotó: Kazar
  • Bőr kesztyű, Mango
Téli kiegészítő: bőr kesztyű.
Bőr kesztyű, Ára: 17.995 Ft
Fotó:  Mango
  • Kötött kesztyű, Tchibo
Téli kiegészítő: kötött kesztyű.
Kötött kesztyű, Ára: 4.995 Ft
Fotó:  Tchibo

Vadító darabok

Ne féljünk a merészebb kesztyűktől, hiszen pillanatok alatt feldobják a szettünket.

Termékek:

  • Piros kesztyű, Bershka
Téli kiegészítő: piros kesztyű.
Piros kesztyű, Ára: 4.295 Ft
Fotó: Bershka
  • Barna kesztyű, H&M
Téli kiegészítő: barna kesztyű.
Barna kesztyű, Ára: 24.990 Ft
Fotó: H&M
  • Húzott kesztyű, Kazar
Téli kiegészítő: húzott kesztyű.
Húzott kesztyű, Ára: 19.995 Ft
Fotó: Kazar
  • Szegecses kesztyű, Mango
Téli kiegészítő: szegecses kesztyű.
Szegecses kesztyű, Ára: 17.995 Ft
Fotó: Mango

Kombinált kreációk

Biztosan nem szökik be a kabát ujján a hideg, ha olyan darabot választunk, ami a csuklónál extrán véd.

Termékek:

  • Rövid csatos kesztyű, Zara
Téli kiegészítő: rövid csatos kesztyű.
Rövid csatos kesztyű, Ára: 7.995 Ft
Fotó: Zara
  • Ujjatlan kesztyű, H&M
Téli kiegészítő: ujjatlan kesztyű.
Ujjatlan kesztyű, &Other Stories, Ára: 11.000 Ft
Fotó: H&M
  • Bézs kesztyű, Medicine
Téli kiegészítő: bézs kesztyű.
Bézs kesztyű, Medicine, Ára: 7.390 Ft
Fotó: answear.hu

Üzletlista: answear.hu; bershka.com/hu; cos.com; dockyard.hu; F&F: országszerte a Tesco áruházakban; guess.eu/hu; hm.com/hu; hu.kazar.com; mohito.com/hu; newyorker.de/hu; orsay.hu; oysho.com/hu; parfois.com; reserved.com/hu; pullandbear.com/hu; shop.mango.com/hu; tchibo.hu; zara.com.


Az alábbi videóból megtudhatod, miért olyan fontos, hogy mit viselünk:

Ezek a divattal kapcsolatos cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu