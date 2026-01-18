A téli divat nélkülözhetetlen kiegészítői: sapka, sál, kesztyű, 40 felett is stílusosan

A hideg hónapokban a téli divat elengedhetetlen részei a téli kiegészítők, melyek nemcsak melegen tartanak, hanem stílusossá is varázsolják a megjelenésed. Legyen szó egy divatos, kötött sapkákról, puha, meleg sálról vagy praktikus kesztyűről, ezek a darabok sosem hagynak cserben, a nagy mínuszokban különösen jól jönnek. A Fanny magazin az alábbiakban megmutatja, hogyan kombinálhatod őket könnyedén, hogy a hideg ne vegye el a jókedved és persze a stílusod.

Nyakunkon a hideg: így viseld 2026 kedvenc kiegészítőit a téli divatnak megfelelően!

Fotó: AndreyUG / Shutterstock

Trendi sapkák, kötött kesztyűk és stílusos sálak.

Így párosítsd a meleg gallérokat és a mutatós kendőket!

2026-ban ezek a legdivatosabb női kiegészítők.

A téli divat kiegészítői minden mennyiségben: így öltözz stílusosan a hidegben

I. STÍLUSOS FEJFEDŐK

Bomba bucket

A vödörsapkák minden évszakban divatosak, így egy téliesített verzióban igazán trendik leszünk!

Termékek:

Kék téli sapka, Parfois

Kék sapka, Ára: 7.995 Ft

Fotó: Parfois

Rózsaszín sapka, Kangol

Rózsaszín sapka, Kangol, Ára: 21.990 Ft

Fotó: answear.hu

Bolyhos sapka, Dockyard

Bolyhos sapka, Ára: 16.990 Ft

Fotó: Dockyard

Kötött sapka, H&M

Kötött sapka, &Other Stories, Ára: 13.000 Ft

Fotó: H&M

Szőrmés szerelem

A különböző bolyhos darabok között mindenki megtalálja a stílusához legjobban illőt.

Termékek:

Megkötős téli sapka, Bershka

Megkötős sapka, Ára: 8.995 Ft

Fotó: Bershka

Szőrmés sapka, Zara

Szőrmés sapka, Ára: 7.995 Ft

Fotó: Zara

Fejpánt, New Yorker

Fejpánt, Ára: 2.190 Ft

Fotó: New Yorker

Mintás kalap, H&M

Mintás kalap, Ára: 6.995 Ft

Fotó: H&M

Bájos megoldás

Nem akarjuk, hogy lelapuljon a hajunk, de fázni sem akarunk? Egy cuki fülvédő ideális erre az esetre.

Termékek:

Rózsaszín fülvédő, Pull&Bear

Rózsaszín fülvédő, Ára: 4.295 Ft

Fotó: Pull&Bear

Állatmintás fülvédő, H&M

Állatmintás fülvédő, Ára: 4.295 Ft

Fotó: H&M

Kétszínű fülvédő, New Yorker

Kétszínű fülvédő, Ára: 2.490 Ft

Fotó: New Yorker

Kapucnit fel!

Nemcsak a fejünket, de még a nyakat és az arcot is óvnánk a hidegtől? A balaklavák tökéletesek erre!

Termékek:

Piros balaklava, &Other Stories

Piros balaklava, &Other Stories, Ára: 20.000 Ft

Fotó: H&M

Kötött balaklava, Mango

Kötött balaklava, Ára: 7.595 Ft

Fotó: Mango

Megkötős balaklava, Zara

Megkötős balaklava, Ára: 8.995 Ft

Fotó: Zara

Díszek a köbön

Tavaly a színes, kötött sapkák voltak a nyerők, idén viszont a kristályokkal vagy gyöngyökkel díszítettek.

Termékek:

Szürke sapka, F&F

Szürke sapka, Ára: 4.590 Ft

Fotó: StyleShoots / F&F

Kék sapka, Guess

kék sapka, Ára: 9.980 Ft

Fotó: Guess

Bézs sapka, Orsay

Bézs sapka, Ára: 3.290 Ft

Fotó: Orsay

Virágos sapka, Zara

Virágos sapka, Ára: 8.995 Ft

Fotó: Zara

II. VEGYÜK A NYAKUNKBA!

Kendős trükk

A nagyméretű kendők szinte palástként terülnek ránk így jobban melegen tartanak.

Termékek:

Rózsaszín kendő, H&M

Rózsaszín kendő, Ára: 4.795 Ft

Fotó: H&M

Mentazöld kendő, Desigual

Mentazöld kendő, Ára: 11.495 Ft

Fotó: Desigual

Piros kendő, Zara

Piros kendő, Ára: 7.995 Ft

Fotó: Zara

Kék kendő, Parfois

Kék kendő, Ára: 3.995 Ft

Fotó: Parfois

Galléros bevetés

A rövid garbós gallérok nagyon praktikusak, mert a nyak mellett a mellkast és a hátat is óvják.