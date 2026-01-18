A téli divat nélkülözhetetlen kiegészítői: sapka, sál, kesztyű, 40 felett is stílusosan

A hideg hónapokban a téli divat elengedhetetlen részei a téli kiegészítők, melyek nemcsak melegen tartanak, hanem stílusossá is varázsolják a megjelenésed. Legyen szó egy divatos, kötött sapkákról, puha, meleg sálról vagy praktikus kesztyűről, ezek a darabok sosem hagynak cserben, a nagy mínuszokban különösen jól jönnek. A Fanny magazin az alábbiakban megmutatja, hogyan kombinálhatod őket könnyedén, hogy a hideg ne vegye el a jókedved és persze a stílusod.
I. STÍLUSOS FEJFEDŐK
A vödörsapkák minden évszakban divatosak, így egy téliesített verzióban igazán trendik leszünk!
A különböző bolyhos darabok között mindenki megtalálja a stílusához legjobban illőt.
Nem akarjuk, hogy lelapuljon a hajunk, de fázni sem akarunk? Egy cuki fülvédő ideális erre az esetre.
Nemcsak a fejünket, de még a nyakat és az arcot is óvnánk a hidegtől? A balaklavák tökéletesek erre!
Tavaly a színes, kötött sapkák voltak a nyerők, idén viszont a kristályokkal vagy gyöngyökkel díszítettek.
II. VEGYÜK A NYAKUNKBA!
A nagyméretű kendők szinte palástként terülnek ránk így jobban melegen tartanak.
A rövid garbós gallérok nagyon praktikusak, mert a nyak mellett a mellkast és a hátat is óvják.
Egy mutatós sál a letisztult szettet is azonnal feldobja. Válasszunk extra fazont vagy színt.
III. KESZTYŰZZÜNK!
Az egyujjas kesztyűk ideálisak egy hócsatához vagy más téli sportokhoz is.
Ne féljünk a merészebb kesztyűktől, hiszen pillanatok alatt feldobják a szettünket.
Biztosan nem szökik be a kabát ujján a hideg, ha olyan darabot választunk, ami a csuklónál extrán véd.
