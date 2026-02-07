Ezt a kényelmes kabátot válaszd utazáshoz, ha nem szeretnél megfázni, de fontos számodra a megjelenés

Ha most, vagy kora tavasszal készülsz utazni egy olyan helyre, ahol még nem tombol a hőség, akkor mindenképpen gondolnod kell a réteges öltözködésre. Ezért lesd meg az összeállításunkat, amiben olyan kabátokat veszünk sorra, amelyeket bármivel kombinálhatsz és könnyedén magaddal vihetsz.

Mutatjuk, milyen kabátok közül válogass, ha utazni készülsz!

Fotó: Shutterstock

Ezek a kabátok könnyen csomagolhatóak és szinte mindenhez passzolnak.

Mivel nagyszerűen rétegezhetőek, nem kell a várva várt utazásodon fagyoskodnod.

Örökzöld darabok, ezért biztosan több is lapul közülük a szekrényedben.

Könnyen csomagolható, sokoldalú kabátok, ha az utazáson is divatos szeretnél lenni

Tudjuk, hogy mennyire rossz fázni, különösen, ha éppen élvezni szeretnéd a régóta megszervezett utadat, de dideregve kell végignézned a nevezetességeket. Vannak azonban olyan sokoldalú, könnyedén csomagolható darabok, amiket laza és elegáns szettekkel is kombinálhatsz. Figyelni akarsz a réteges öltözködésre, közben pedig divatos akarsz maradni? Akkor ezekkel a kabátokkal nyert ügyed lesz!

Válassz egy stílusos anorákot

Odavagy a városnézésért vagy egy kellemes túrát tervezel a természetben? Akkor egy stílusos, belebújós anorákkal biztosan nem lőhetsz mellé, ami melegen tart és még vízálló is. Bár ez az opció inkább a lazább stílus felé húz, ha cicanadrággal és magassarkú csizmával párosítod, máris egy kis eleganciát viszel a megjelenésedbe.

Kapj magadra egy farmerdzseki

Ha olyan helyre utazol, ahol már nincsenek mínuszok, akkor dobj be a táskádba egy farmerdzsekit, ami sosem megy ki a divatból. Ezek az örök klasszikusok ugyanis mindenhez passzolnak, akár utcai megjelenésre vágysz, akár egy elegánsabb étterembe készülsz.

Dönts egy bőrdzseki mellett

Míg vannak, akik a farmerdzsekit részesítik előnyben, mások a bőrdzsekiért rajonganak. Ugyanis ez a darab is kitűnően rétegezhető és mindenhez illik. Az anyagának köszönhetően viszont minden öltözethez hozzáad egy csipetnyi szexiséget és eleganciát, még akkor is, ha melegítőben mész a repülőtérre.

Mondj igent a szövetkabátra

A szövetkabát sosem megy ki a divatból, ezért ha hidegebb helyre utazol, egy ilyen darabbal biztosan nyert ügyed lesz. Válassz belőle semleges árnyalatot, amit szinte bármilyen színnel kombinálhatsz, miközben könnyedén rétegezheted is. Az pedig már csak rajtad áll, hogy egy rövidebb vagy egy hosszabb változat mellett teszed le a voksodat.

Az alábbi videóban megismerheted az egyéni stílus és az identitás közötti kapcsolatot:

Ezek a divattal kapcsolatos cikkek is érdekelhetnek: