Karcsúsító divattippek a toka eltüntetéséhez

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 16. 18:15
Hoztunk pár nagyon speckó divattippet. Mit szólnál, ha azt mondanánk nem kell plasztikai beavatkozás a toka eltüntetéséhez? Elég pár jól megválasztott ruhadarab, hogy karcsúbbnak tűnjön az arcod és a nyakad. Nézzük melyek ezek!
Boncza Léda
A szerző cikkei

A toka eltüntetése nemcsak diétákkal, sminkkel vagy egy kis plasztika segítségével lehetséges. Van egy sokkal egyszerűbb megoldásunk számodra, és meg is mutatjuk mi ez! Ha megtanulod ezt a pár karcsúsító trükköt, többé nem fogod a tokád miatt rosszabbul érezni magad a bőrödben.

V-nyakú blúz toka eltüntetése érdekében
Toka eltüntetése egyszerűen: így öltözz, hogy karcsúbbnak tűnjön a nyakad!
Fotó: Best smile studio

Toka eltüntetése stílusosan: 5+1 hatásos divattipp

1. V-kivágás

A toka elleni legjobb stílusfegyver. A szabály egyszerű: minél nyitottabb a dekoltázsod, annál hosszabbnak tűnik majd a nyakad – és ezt érdemes kihasználnod. Egy V-kivágású felső lejjebb helyezi a fókuszt, amitől a nyakad nemcsak nyúlánkabbnak, de keskenyebbnek is látszik majd.

Ha nem kedveled, vagy túl kihívónak találod a V-kivágást, akkor is van pár szuper alternatíva, ami jó megoldás lehet a toka ellen. Ilyenek a szív-, kerekített-, vagy négyzetes kivágások.

2. Gombokat ki!

Ugyanezen logika mentén, egy nyitott ingnyak is csodákat tehet. Elég néhány gombot szabadon hagyni, hogy egy mélyen dekoltált felsőrészt kapj.

Ez a stílustrükk a selyemingekkel és szaténblúzokkal különösen nőies és elegáns hatást kelt.

3. Vállkidobós felsők

Az olyan pólók, blúzok, amelyek szabadon hagyják a vállaidat, igazi ütőkártyák. A nyakad és a vállaid sokkal kecsesebbnek, finomabbnak tűnnek majd ezekben a ruhadarabokban.

4. A garbó tiltólistás

Rossz hír, de a klasszikus garbó talán az egyik legelőnytelenebb választás, ha a toka eltüntetése a cél, hiszen a magas nyak csak még jobban megrövidíti a nyakadat, és kiemeli az áll alatti részeket.

Ha nem szeretnél lemondani a garbókról, válassz olyan fazonokat, amelyek puha, laza anyagból készülnek és nem feszülnek a nyakadhoz.

5. Ékszerek

Hordj minél több hosszú láncot, mert ezek is nyújtják a felsőtestedet.

Jó választás a hosszú nyaklánc és v-kivágás a ha a toka eltüntetése a cél
A finom, hosszú és vékony láncok karcsúsítják a felsőtestedet
Forrás: 123rf.com

Ellenben a nagy és/vagy logós fülbevalókat messziről kerüld el, mert az ellenkező hatást érik el; optikailag rövidítik a nyakadat.

Válassz helyettük kisebb ékszereket, klasszikus gyöngyfülbevalót vagy apró karika-fülbevalót. Ezek a nyakad környéke helyett, az arcodra vonzzák majd a tekinteteteket.

+1 Frizura tokához

Egy előnyös frizura talán még többet segíthet a toka eltakarásában, mint a felsorolt stílustippek. A rövidebb, réteges fazonok, amelyek épp az állad alá érnek, sokkal vékonyabbnak mutatják az arcod.  De egy laza konty is szuper megoldás, ha karcsúbbnak mutatnád a nyakadat.

Tokatakaró divatrükkök:

Kerülj minden olyan részletet, amely a nyakad köré vonzza a tekinteteket. Ilyenek:

  • a magas gallérok
  • a masnik
  • a fodrok
  • a szoros, rövid nyakláncok

 

Arcgyakorlatok toka ellen:

Olvass tovább még több divattippért:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
