Karcsúsító divattippek a toka eltüntetéséhez

A toka eltüntetése nemcsak diétákkal, sminkkel vagy egy kis plasztika segítségével lehetséges. Van egy sokkal egyszerűbb megoldásunk számodra, és meg is mutatjuk mi ez! Ha megtanulod ezt a pár karcsúsító trükköt, többé nem fogod a tokád miatt rosszabbul érezni magad a bőrödben.
A toka elleni legjobb stílusfegyver. A szabály egyszerű: minél nyitottabb a dekoltázsod, annál hosszabbnak tűnik majd a nyakad – és ezt érdemes kihasználnod. Egy V-kivágású felső lejjebb helyezi a fókuszt, amitől a nyakad nemcsak nyúlánkabbnak, de keskenyebbnek is látszik majd.
Ha nem kedveled, vagy túl kihívónak találod a V-kivágást, akkor is van pár szuper alternatíva, ami jó megoldás lehet a toka ellen. Ilyenek a szív-, kerekített-, vagy négyzetes kivágások.
Ugyanezen logika mentén, egy nyitott ingnyak is csodákat tehet. Elég néhány gombot szabadon hagyni, hogy egy mélyen dekoltált felsőrészt kapj.
Ez a stílustrükk a selyemingekkel és szaténblúzokkal különösen nőies és elegáns hatást kelt.
Az olyan pólók, blúzok, amelyek szabadon hagyják a vállaidat, igazi ütőkártyák. A nyakad és a vállaid sokkal kecsesebbnek, finomabbnak tűnnek majd ezekben a ruhadarabokban.
Rossz hír, de a klasszikus garbó talán az egyik legelőnytelenebb választás, ha a toka eltüntetése a cél, hiszen a magas nyak csak még jobban megrövidíti a nyakadat, és kiemeli az áll alatti részeket.
Ha nem szeretnél lemondani a garbókról, válassz olyan fazonokat, amelyek puha, laza anyagból készülnek és nem feszülnek a nyakadhoz.
Hordj minél több hosszú láncot, mert ezek is nyújtják a felsőtestedet.
Ellenben a nagy és/vagy logós fülbevalókat messziről kerüld el, mert az ellenkező hatást érik el; optikailag rövidítik a nyakadat.
Válassz helyettük kisebb ékszereket, klasszikus gyöngyfülbevalót vagy apró karika-fülbevalót. Ezek a nyakad környéke helyett, az arcodra vonzzák majd a tekinteteteket.
Egy előnyös frizura talán még többet segíthet a toka eltakarásában, mint a felsorolt stílustippek. A rövidebb, réteges fazonok, amelyek épp az állad alá érnek, sokkal vékonyabbnak mutatják az arcod. De egy laza konty is szuper megoldás, ha karcsúbbnak mutatnád a nyakadat.
