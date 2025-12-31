Nincs mit felvenned? Ez a 3 téli stílustipp azonnal megoldja a problémád anélkül, hogy egy forintot is költenél

Télen a ruhatárunk nagyon könnyen egyhangúvá válik. Vannak darabok, amik automatikusan a nyári ruhák feliratú dobozban kötnek ki. Vékony anyagok, világos nadrágok, trikók, ruhák és virágos minták. Tehát elég rendesen megcsappan a lehetőségeink száma. Sokan ilyenkor új ruhák után néznek, vagy egyszerűen beletörődnek abba, hogy ez nem az az időszak, amikor kibontakoztathatják stílusérzéküket. Pedig ez közel sem igaz. Csak ezúttal egy friss szempárral kell átkutatni a szekrényünket. Hoztunk is 3 téli stílustippet, amikkel sok-sok új, nőies, divatos szettet kreálhatsz a már meglévő ruháidból. Hidd el, meg fog lepni, mennyi lehetőség rejlik még a szekrényedben!
Bár gardróbunk színpalettája valóban elszürkül erre az időszakra, ha egy kicsit szemléletmódot váltunk, máris sokkal izgalmasabb téli szetteket kreálhatunk. Keress új lehetőségeket, új kombinációkat, amiket eddig még nem próbáltál. Nézelődj a ruhatáradon kívül is, less szét a népszerű divatblogokon és készíts egy stílustáblát a saját szekrényed téli darabjaival:
Lehet, hogy ilyenkor nehezebben vesszük rá magunkat a feltűnőbb színkombinációkra, hiszen mindenki sötét árnyalatokba burkolózik. Pedig a téli hónapokban is érdemes bátran keverni a színeket. Sőt!
Nem kell körömszakadtáig ragaszkodni a megszokott fekete-fehér vagy szürke-kék párosításokhoz. Próbálj ki néha kissé merészebb összeállításokat is. Mint például a bordó, a narancs és a mélybarna színeket, vagy a sötétzöld és a krémes tónusokat. Ezek a friss árnyalatok hihetetlen izgalmat csempésznek majd a ruhatáradba, és hidd el, a hangulatod is hálás lesz érte!
Bors-divattipp:
Ha még kissé bátortalan vagy a feltűnőbb színek viselését illetően, kezdd kis lépésekkel: neutrális színek, élénk kiegészítők. Az erőteljes sálak, sapkák és kesztyűk idén úgyis a téli divat középpontját képezik.
Az utolsó téli stílustippünk, hogy ne félj a klasszikus darabjaidat újraértelmezni. Lehet, hogy a kedvenc blézeredet mindig ugyanazzal a nadrággal hordod, az ingedet pedig mindig begyűröd, de miért ne próbálhatnád ki új formákban legjobban kedvelt ruháidat?
Kombináld a blézert most egy laza farmerrel, az inget hagyd lógni és vegyél rá egy színes hosszú ujjú felsőt! Kísérletezz, kombinálj és alkoss új szetteket! Az ilyen friss párosítások abszolút képesek megadni azt az érzést, mint amikor először viseled a hétvégén vásárolt, jól szabott blúzt, amit már hetek óta kinéztél magadnak.
Próbáld ki az alábbi videóba látható stílusos téli színkombinációkat is:
