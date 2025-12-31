Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Fiatal lány téli stílustippek szerint öltözve a havas utcán.

Nincs mit felvenned? Ez a 3 téli stílustipp azonnal megoldja a problémád anélkül, hogy egy forintot is költenél

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 31. 09:15
A hideg hónapokban hamar megunjuk sötét ruhatárunkat. Pedig épp ekkor lenne a legnagyobb szükségünk arra, hogy egy kis színt és frissességet csempésszünk a szürke hétköznapokba. Ezért mutatunk most 3 téli stílustippet, amik pillanatok alatt segítenek új életet lehelni a gardróbodba akkor, amikor már úgy érzed semmi újat nem tartogat számodra. Lesd el, hogy csinálhatod!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Télen a ruhatárunk nagyon könnyen egyhangúvá válik. Vannak darabok, amik automatikusan a nyári ruhák feliratú dobozban kötnek ki. Vékony anyagok, világos nadrágok, trikók, ruhák és virágos minták. Tehát elég rendesen megcsappan a lehetőségeink száma. Sokan ilyenkor új ruhák után néznek, vagy egyszerűen beletörődnek abba, hogy ez nem az az időszak, amikor kibontakoztathatják stílusérzéküket. Pedig ez közel sem igaz. Csak ezúttal egy friss szempárral kell átkutatni a szekrényünket. Hoztunk is 3 téli stílustippet, amikkel sok-sok új, nőies, divatos szettet kreálhatsz a már meglévő ruháidból. Hidd el, meg fog lepni, mennyi lehetőség rejlik még a szekrényedben!

Szőke nőnek a téli stílustippek segítenek eldönteni mit vegyen fel.
Ezekkel a téli stílustippekkel örökre búcsút mondhatsz a „nincs mit felvennem" napok átkának!
Fotó: Anetlanda /  Shutterstock 
  • Nézz új lehetőségek után a gardróbodon kívül.
  • Kísérletezz teljesen új, merész színpárosításokkal, amik felpezsdítik hétköznapi szettjeidet.
  • Törd meg a megszokott öltözködési mintáidat, gondold újra téli kedvenceid viselésének módját.

Téli stílustippek, a hideg napokra, amikor úgy érzed már tényleg nincs mit felvenned

1. Inspirálódj okosan

Bár gardróbunk színpalettája valóban elszürkül erre az időszakra, ha egy kicsit szemléletmódot váltunk, máris sokkal izgalmasabb téli szetteket kreálhatunk. Keress új lehetőségeket, új kombinációkat, amiket eddig még nem próbáltál. Nézelődj a ruhatáradon kívül is, less szét a népszerű divatblogokon és készíts egy stílustáblát a saját szekrényed téli darabjaival:

  • Így könnyen összepárosíthatsz olyan ruhákat is, amikről eddig azt gondoltad, nem működnének jól együtt. 
  • Bevethetsz olyan tónusokat is, amikről talán úgy hitted, nem illenek ehhez a hideg évszakhoz. 
  • Az olyan árnyalatok, mint a sötétzöld vagy a karamell, igazi téli főnyeremények egy női gardróbban: új irányokat adhatnak a mindennapi megjelenésednek. 
  • Elképzelheted, hogyan mutatnának rég nem viselt kiegészítőid is egy teljesen új szett részeként. Lehet, hogy egy régi sál, amit épp most terveztél kidobni, ami végül az újévi outfitjeid legkedveltebb részletévé válik.

2. Kísérletezz új színkombinációkkal

Lehet, hogy ilyenkor nehezebben vesszük rá magunkat a feltűnőbb színkombinációkra, hiszen mindenki sötét árnyalatokba burkolózik. Pedig a téli hónapokban is érdemes bátran keverni a színeket. Sőt!

Nem kell körömszakadtáig ragaszkodni a megszokott fekete-fehér vagy szürke-kék párosításokhoz. Próbálj ki néha kissé merészebb összeállításokat is. Mint például a bordó, a narancs és a mélybarna színeket, vagy a sötétzöld és a krémes tónusokat. Ezek a friss árnyalatok hihetetlen izgalmat csempésznek majd a ruhatáradba, és hidd el, a hangulatod is hálás lesz érte!

Bors-divattipp:

Ha még kissé bátortalan vagy a feltűnőbb színek viselését illetően, kezdd kis lépésekkel: neutrális színek, élénk kiegészítők. Az erőteljes sálak, sapkák és kesztyűk idén úgyis a téli divat középpontját képezik.

3. Szakíts a stílushagyományaiddal

Az utolsó téli stílustippünk, hogy ne félj a klasszikus darabjaidat újraértelmezni. Lehet, hogy a kedvenc blézeredet mindig ugyanazzal a nadrággal hordod, az ingedet pedig mindig begyűröd, de miért ne próbálhatnád ki új formákban legjobban kedvelt ruháidat?

Kombináld a blézert most egy laza farmerrel, az inget hagyd lógni és vegyél rá egy színes hosszú ujjú felsőt! Kísérletezz, kombinálj és alkoss új szetteket! Az ilyen friss párosítások abszolút képesek megadni azt az érzést, mint amikor először viseled a hétvégén vásárolt, jól szabott blúzt, amit már hetek óta kinéztél magadnak.

Próbáld ki az alábbi videóba látható stílusos téli színkombinációkat is:

Nézz körül még több téli stílustippért:

 

