Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-7°C Székesfehérvár

Marcell névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Stílus és magabiztosság 50 felett – A sikkes téli kiegészítő, amivel feldobhatod a szürke hétköznapokat

Stílus és magabiztosság 50 felett – A sikkes téli kiegészítő, amivel feldobhatod a szürke hétköznapokat

divat
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 09. 08:45
műszőrmeszőrmestílus
Rendkívül ízléses és kifinomult akarsz lenni, miközben luxust és magabiztosságot árasztasz magadból? Akkor az idei szőrmetrendeket egyenesen neked találták ki! Válogass az alábbi pihe-puha kiegészítők közül és zsebeld be a bókokat! Segítünk benne!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

A szőrme töretlen vonzerővel rendelkezik, ami mindig reflektorfénybe kerül a hidegebb hónapokban. A szőrös darabok ugyanis olyan légkört teremtenek, ahol a kifinomultság találkozik a luxussal, mégsem kell rájuk vagyonokat költened, ha nem a valódi szépségek mellett teszed le a voksodat. Egy bolyhos táska, egy feltűnő kabát és máris minden szempár rád fog szegeződni.

Műszőrme táskát viselő nő sétál az utcán.
Válogass a legstílusosabb szőrme kiegészítők közül, és zsebeld be a bókokat! 
Fotó: Edward Berthelot /  Getty Images
  • Nem kell mélyen a zsebedbe nyúlnod ahhoz, hogy beszerezd ezeket a stílusos darabokat.
  • Nem számít, hogy a kabát, a sál, a táska vagy a cipő mellett teszed le a voksodat, mindegyikkel extrán divatos leszel.
  • Rengeteg szín és stílus közül válogathatsz, ezért biztosan lesz olyan, ami elnyeri a tetszésedet.

Szőrme minden mennyiségben: ezt viselik télen a legstílusosabb nők

Válassz műszőrme ruhadarabokat és kiegészítőket anélkül, hogy az összes félretett pénzedet el kellene költened. A boltok polcai ugyanis most tele vannak divatosabbnál divatosabb termékekkel, amelyek között biztosan te is megtalálod majd a kedvencedet. Akár szőrmés díszítésről van szó, akár egy teljesen prémes darabról, ezekben igazi divatikon leszel.

Műszőrmével díszített kabát

Bár jól tudjuk, hogy a műszőrmekabátok is igen divatosak, ne feledkezzünk meg a szőrmével díszített alternatívákról. Nézd meg például az alábbi mesés kabátot, amelyen a bőr és a szőrme tökéletes egyensúlyt teremt és rendkívül elegánssá varázsolja a megjelenést.

Műszőrme sál

Mi teremthetne nagyobb komfortérzetet a téli hidegben, mint egy pihe-puha sál. Ez a darab ugyanis hatékonyan véd még a legnagyobb fagyokban is, miközben eleganciát csempész a megjelenésedbe. Farmernadrággal is bátran párosíthatod, amit biztosan nem fogsz megbánni.

Műszőrme táska

Talán a nők egyik legkedveltebb kiegészítője a táska, ami amellett, hogy rendkívül praktikus, rengeteget hozzá tud adni a megjelenéshez. A boltokban számtalan különböző stílus közül válogathatsz, így nem az lesz a gond, hogy nem találsz rá a kedvencedre, hanem, hogy egyszerre többe is beleszeretsz.

Műszőrmével díszített cipő

A lábbelik koronázatlan királynője idén télen a műszőrmével díszített cipő, amely extravagáns megjelenést kölcsönöz neked. Ha a sportosabb stílusért rajongsz, akkor válassz egy mamusz szerű darabot, ellenkező esetben viszont az alábbi képen látható magassarkú csizmához hasonló opció mellett tedd le a voksodat.

Az alábbi videóból megtudhatod, hogyan készül a műszőrme:

Ezek a divattal kapcsolatos cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu