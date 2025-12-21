Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Tamás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Mit viselj karácsonykor? Időtlen stílustippek 50 felett, amivel még szebbé varázsolhatod az ünnepeket

Mit viselj karácsonykor? Időtlen stílustippek 50 felett, amivel még szebbé varázsolhatod az ünnepeket

stílus
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 21. 17:00
karácsonydivat50 felett
Válasszunk olyan klasszikus szetteket az ünnepekre, amelyek a régi idők karácsonyait idézik. Kellően elegánsak, de mégsem hatnak túlzásnak. Jöjjenek most a legcsinosabb és legnőiesebb stílustippek 50 felett, melyekkel pillanatok alatt elkápráztatod az egész családot!
Bors
A szerző cikkei

Stílustippek 50 felett? Gyerekjáték, ha ránk hallgatsz! Semmi kétség, a fényes anyagok, bársony textúrák és a klasszikus szabásvonalak soha nem mennek ki a divatból. Az ünnepi időszakban továbbra is a legnépszerűbb darabok a szépen megterített asztal mellett azok a blúzok, ruhák, szoknyák és szettek, melyek eleganciát, kifinomultságot és nőiességet sugároznak.

Stílustippek 50 felett: egy nő ünnepi asztalt díszít piros ruhában.
Stílustippek 50 felett: ezekben a szettekben túlragyogod az ünnepi terítéket.
Fotó: New Africa /  Shutterstock 
  • Klasszikus fazonok és ünnepi színek, amelyek mindenkinek jól állnak.
  • Kényelmes, mégis elegáns darabok a hosszú karácsonyi estékhez.
  • Apró részletek és kiegészítők, amelyek igazán ünnepivé teszik a megjelenést.

Stílustippek 50 felett: ezeket a darabokat válaszd a nőies hatás kedvéért

Az idei karácsonyi divattrendek a kényelem és a klasszikus fazonok körül forognak, amit kedvünk szerint megfűszerezhetünk számos extravagáns részlettel, csillogó kiegészítővel. A Fanny magazin ezúttal összegyűjtötte azokat a szépséges darabokat, amelyek 50 felett is garantáltan varázslatos pillanatokat okoznak.

  • Bársonyba burkolva

A gyermekkorunkat idézik a bársonyruhák, amelyek a szezon hatalmas kedvencei. Különösen mélylila vagy bordó színekben, amelyek fokozzák az ünnepi hatást.

Bársonyruha, Mohito

Stílustippek 50 felett: Bársonyruha Mohito.
Bársonyruha, Ára: 17.995 Ft
Forrás: Mohito

Csipkekesztyű, Mango

Stílustippek 50 felett: Csipkekesztyű Mango.
Csipkekesztyű, Ára: 7.595 Ft
Forrás: Mango

Nyaklánc, W.Kruk

Stílustippek 50 felett: Nyaklánc W.Kruk.
Nyaklánc, Ára: 12.500 Ft
Forrás: W.Kruk

Barett, Mango

Stílustippek 50 felett: Barett Mango.
Barett, Ára: 7.595 Ft
Forrás: Mango

Kistáska, Zara

Stílustippek 50 felett: kistáska Zara.
Kistáska, Ára: 12.995 Ft
Forrás: Zara

Masnis karperec, H&M

Stílustippek 50 felett: masnis karperec.
Masnis karperec, Ára: 6.995 Ft
Forrás: H&M
  • A blúz az alap
    Nem véletlen, hogy sokaknál a fehér blúz jelenti az ünnepi szett alapját, hiszen elég egy kicsit különlegesebb darab ahhoz, hogy megkoronázza az egész szettünket.

Masnis blúz, Reserved

Stílustippek 50 felett: masnis blúz Reserved.
Masnis blúz, Ára: 15.995 Ft
Forrás: Reserved

Tollas caprinadrág, Mango

Stílustippek 50 felett: tollas caprinadrág Mango.
Tollas caprinadrág, Ára: 13.595 Ft
Forrás: Mango

Díszes körömcipő, Reserved

Stílustippek 50 felett: díszes körömcipő Reserved.
Díszes körömcipő, Ára: 14.995 Ft
Fotó: Reserved

Strasszköves fülbevaló, H&M

Stílustippek 50 felett: strasszköves fülbevaló H&M.
Strasszköves fülbevaló, Ára: 3.595 Ft
Forrás:  H&M

Kézitáska lánccal, Mohito

Stílustippek 50 felett: kézitáska lánccal Mohito.
Kézitáska lánccal, Ára: 13.595 Ft
Forrás: Mohito
  • Bájos csavar

Ki mondta, hogy egy melengető, karácsonyi mintás pulcsi nem lehet elegáns? Nem kell mást tenni, mint egy kényelmes, ám csinos szoknyával kombinálni!

Mintás pulóver, F&F

Stílustippek 50 felett: mintás pulóver F&F.
Mintás pulóver, Ára: 12.900 Ft
Forrás: StyleShoots / F&F

Laza szoknya, Zara

Stílustippek 50 felett: laza szoknya Zara.
Laza szoknya, Ára: 16.995 Ft
Forrás: Zara

Vastag masnis öv, Vanzetti

Stílustippek 50 felett: vastag masnis öv Vanzetti, Ára: 14.390 Ft
Vastag masnis öv Vanzetti, Ára: 1.390 Ft
Forrás: zalando.hu

Masnis kistáska, Mohito

Stílustippek 50 felett: masnis kistáska Mohito.
Masnis kistáska, Ára: 13.595 Ft
Forrás: Mohito

Balerina, Deichmann

Stílustippek 50 felett: balerina Deichmann.
Balerina, Ára: 15.990 Ft
Forrás: Deichmann

Varázslatos farmer
Idén nagyon népszerűek a kristályokkal, strasszokkal díszített farmerek, amelyek egy csinos felsővel tökéletesek még szentesére is.

Strasszos farmer, Zara

Stílustippek 50 felett: strasszos farmer Zara.
Strasszos farmer, Ára: 20.995 Ft
Forrás: Zara

Szaténfelső, Mango

Szaténfelső Mango, 13 595 Ft
Forrás: Mango

Köves cipő, H&M

Stílustippek 50 felett: köves cipő H&M.
Köves cipő H&M, 12 795 Ft
Forrás: H&M

Bársonytáska, Parfois

Stílustippek 50 felett: bársonytáska Parfois.
Bársonytáska, Ára: 14.995 Ft
Forrás: Parfois

Bársonyblézer, Mango

Stílustippek 50 felett: bársonyblézer Mango.
Bársonyblézer, Ára: 29.995 Ft
Fotó: Mango

Üzletlista: bershka.com/hu; deichmann.hu; F&F: országszerte a Tesco áruházakban; hm.com; mohito.com/hu; parfois.com; reserved.com/hu; shop.mango.com/hu; stradivarius.com/hu; wkruk.hu; zara.com; zalando.hu.

További stílustippekért nézd meg az alábbi videót:

Ezek a divatcikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu