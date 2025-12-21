Mit viselj karácsonykor? Időtlen stílustippek 50 felett, amivel még szebbé varázsolhatod az ünnepeket

Stílustippek 50 felett? Gyerekjáték, ha ránk hallgatsz! Semmi kétség, a fényes anyagok, bársony textúrák és a klasszikus szabásvonalak soha nem mennek ki a divatból. Az ünnepi időszakban továbbra is a legnépszerűbb darabok a szépen megterített asztal mellett azok a blúzok, ruhák, szoknyák és szettek, melyek eleganciát, kifinomultságot és nőiességet sugároznak.
Az idei karácsonyi divattrendek a kényelem és a klasszikus fazonok körül forognak, amit kedvünk szerint megfűszerezhetünk számos extravagáns részlettel, csillogó kiegészítővel. A Fanny magazin ezúttal összegyűjtötte azokat a szépséges darabokat, amelyek 50 felett is garantáltan varázslatos pillanatokat okoznak.
A gyermekkorunkat idézik a bársonyruhák, amelyek a szezon hatalmas kedvencei. Különösen mélylila vagy bordó színekben, amelyek fokozzák az ünnepi hatást.
Bársonyruha, Mohito
Csipkekesztyű, Mango
Nyaklánc, W.Kruk
Barett, Mango
Kistáska, Zara
Masnis karperec, H&M
Masnis blúz, Reserved
Tollas caprinadrág, Mango
Díszes körömcipő, Reserved
Strasszköves fülbevaló, H&M
Kézitáska lánccal, Mohito
Ki mondta, hogy egy melengető, karácsonyi mintás pulcsi nem lehet elegáns? Nem kell mást tenni, mint egy kényelmes, ám csinos szoknyával kombinálni!
Mintás pulóver, F&F
Laza szoknya, Zara
Vastag masnis öv, Vanzetti
Masnis kistáska, Mohito
Balerina, Deichmann
Varázslatos farmer
Idén nagyon népszerűek a kristályokkal, strasszokkal díszített farmerek, amelyek egy csinos felsővel tökéletesek még szentesére is.
Strasszos farmer, Zara
Szaténfelső, Mango
Köves cipő, H&M
Bársonytáska, Parfois
Bársonyblézer, Mango
Üzletlista: bershka.com/hu; deichmann.hu; F&F: országszerte a Tesco áruházakban; hm.com; mohito.com/hu; parfois.com; reserved.com/hu; shop.mango.com/hu; stradivarius.com/hu; wkruk.hu; zara.com; zalando.hu.
További stílustippekért nézd meg az alábbi videót:
