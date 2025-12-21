Mit viselj karácsonykor? Időtlen stílustippek 50 felett, amivel még szebbé varázsolhatod az ünnepeket

Stílustippek 50 felett? Gyerekjáték, ha ránk hallgatsz! Semmi kétség, a fényes anyagok, bársony textúrák és a klasszikus szabásvonalak soha nem mennek ki a divatból. Az ünnepi időszakban továbbra is a legnépszerűbb darabok a szépen megterített asztal mellett azok a blúzok, ruhák, szoknyák és szettek, melyek eleganciát, kifinomultságot és nőiességet sugároznak.

Stílustippek 50 felett: ezekben a szettekben túlragyogod az ünnepi terítéket.

Fotó: New Africa / Shutterstock

Klasszikus fazonok és ünnepi színek, amelyek mindenkinek jól állnak.

Kényelmes, mégis elegáns darabok a hosszú karácsonyi estékhez.

Apró részletek és kiegészítők, amelyek igazán ünnepivé teszik a megjelenést.

Stílustippek 50 felett: ezeket a darabokat válaszd a nőies hatás kedvéért

Az idei karácsonyi divattrendek a kényelem és a klasszikus fazonok körül forognak, amit kedvünk szerint megfűszerezhetünk számos extravagáns részlettel, csillogó kiegészítővel. A Fanny magazin ezúttal összegyűjtötte azokat a szépséges darabokat, amelyek 50 felett is garantáltan varázslatos pillanatokat okoznak.

Bársonyba burkolva

A gyermekkorunkat idézik a bársonyruhák, amelyek a szezon hatalmas kedvencei. Különösen mélylila vagy bordó színekben, amelyek fokozzák az ünnepi hatást.

Bársonyruha, Mohito

Bársonyruha, Ára: 17.995 Ft

Forrás: Mohito

Csipkekesztyű, Mango

Csipkekesztyű, Ára: 7.595 Ft

Forrás: Mango

Nyaklánc, W.Kruk

Nyaklánc, Ára: 12.500 Ft

Forrás: W.Kruk

Barett, Mango

Barett, Ára: 7.595 Ft

Forrás: Mango

Kistáska, Zara

Kistáska, Ára: 12.995 Ft

Forrás: Zara

Masnis karperec, H&M

Masnis karperec, Ára: 6.995 Ft

Forrás: H&M

A blúz az alap

Nem véletlen, hogy sokaknál a fehér blúz jelenti az ünnepi szett alapját, hiszen elég egy kicsit különlegesebb darab ahhoz, hogy megkoronázza az egész szettünket.

Masnis blúz, Reserved

Masnis blúz, Ára: 15.995 Ft

Forrás: Reserved

Tollas caprinadrág, Mango

Tollas caprinadrág, Ára: 13.595 Ft

Forrás: Mango

Díszes körömcipő, Reserved

Díszes körömcipő, Ára: 14.995 Ft

Fotó: Reserved

Strasszköves fülbevaló, H&M

Strasszköves fülbevaló, Ára: 3.595 Ft

Forrás: H&M

Kézitáska lánccal, Mohito

Kézitáska lánccal, Ára: 13.595 Ft

Forrás: Mohito

Bájos csavar

Ki mondta, hogy egy melengető, karácsonyi mintás pulcsi nem lehet elegáns? Nem kell mást tenni, mint egy kényelmes, ám csinos szoknyával kombinálni!

Mintás pulóver, F&F

Mintás pulóver, Ára: 12.900 Ft

Forrás: StyleShoots / F&F

Laza szoknya, Zara

Laza szoknya, Ára: 16.995 Ft

Forrás: Zara

Vastag masnis öv, Vanzetti

Vastag masnis öv Vanzetti, Ára: 1.390 Ft

Forrás: zalando.hu

Masnis kistáska, Mohito

Masnis kistáska, Ára: 13.595 Ft

Forrás: Mohito

Balerina, Deichmann

Balerina, Ára: 15.990 Ft

Forrás: Deichmann

Varázslatos farmer

Idén nagyon népszerűek a kristályokkal, strasszokkal díszített farmerek, amelyek egy csinos felsővel tökéletesek még szentesére is.

Strasszos farmer, Zara

Strasszos farmer, Ára: 20.995 Ft

Forrás: Zara

Szaténfelső, Mango

Szaténfelső Mango, 13 595 Ft

Forrás: Mango

Köves cipő, H&M

Köves cipő H&M, 12 795 Ft

Forrás: H&M

Bársonytáska, Parfois