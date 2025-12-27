Így hordd a melegítőnadrágot, ha stílusos akarsz lenni

A melegítőnadrág már nem egyenlő az otthoni lazulással, manapság az egyik legtrendibb utcai darab.

A megfelelően összeválogatott kabáttal és kiegészítőkkel a melegítőnadrág akár egy elegáns, nőies szett alapja is lehet.

Ez a kényelmes fazon minden korosztály ruhatárában megállja a helyét, nem csak a fiatalok divatja.

A melegítőnadrág már rég nem csak az edzőterembe való, végképp nem csupán otthoni lazításhoz. A világjárvány után a kényelem végleg beköltözött a mindennapi öltözködésbe: ami korábban lustaságot sugallt, ma már stílust jelent. A nagy divatházak is ráerősítettek erre a változásra, és úgy tűnik, a melegítőnadrág a következő évben is velünk marad.

A melegítőnadrág elegáns kabáttal modern, nőies szett lehet

Fotó: Elena Rostunova / Shutterstock

Hogyan lesz a melegítőnadrágból stílusos szett?

A melegítőnadrág akkor mutat a legjobban, ha azt strukturált darabokkal kombinálod. Egy hosszú, elegáns gyapjúkabát vagy egy oversize szövetkabát meglepően jól néz ki vele, és pontosan ez a laza elegancia az egyik legmarkánsabb irány mostanában. Egy pasztellszínű melegítőnadrág viselése bézs kabáttal, világos sneakerrel és egy klasszikus táskával tuti befutó. A lényeg az ellentétek játéka. A lezser fazonú nadrág elegáns felsővel, valamint egy karakteres napszemüveg és bakancs együtt modern, divatos kombinációt teremt.

Nem csak a húszévesek divatja

Habár az Instagramon főként fiatalokon látjuk ezt a stílust, valójában kortalan. A 30-as, 40-es, sőt 50-es nők is bátran beépíthetik a melegítőnadrágot a hétköznapi szettjeikbe. Nem kell hozzá más, csak egy kis stílusérzék és merészség. Egy jól eltalált darab simán megállja a helyét kávézáshoz, városi sétához, vagy egy laza munkahelyi naphoz is. A melegítő már rég nem azt jelenti, hogy otthon dekkolunk. Azt sugallja, hogy értékeljük a kényelmet, de nem mondunk le a stílusról sem.

Divat, amit jó viselni

A divat végre nem egyenlő a feszengéssel, hiszen itt egy ruhadarab, amely nem szorít, nem kényelmetlen. Melegítőnadrágban úgy lehetünk sikkesek, hogy közben jól érezzük magunkat a bőrünkben. Ha éppen felfrissítenéd a gardróbodat, egy stílusos melegítő jó befektetés az új évre is. Mellé egy klassz kabát, pár jól megválasztott kiegészítő, és máris kész az új kedvenc szetted.