Hogyan viseljük a női melegítőt? Ötletek a divatos outfithez a Sizeertől (x)

Joggingnadrág

Egyetlen streetwear-rajongót sem kell győzködni, hogy a jogger igazi must have. Ezek a bokánál bordázott szegéllyel ellátott nadrágok fantasztikusan kiemelik imádott sneakered, és érdemes őket olyan magas szárú sneakerrel kombinálni, mint a Nike Blazer vagy az Air Jordan 1. A sneakerek remek alternatívája a tornacipő - nemcsak a klasszikus fekete-fehér modellek, hanem a látványosabb kivitelek is, mint például a feltűnő Converse Run Star, lehetőleg kontrasztos színösszeállításban. A szürke vagy fekete nadrág valódi városi must have. Próbáld ki a Nike mini Swoosh logókkal díszített tréningnadrágját! A női modellek remekül érzik magukat a groutfitekben, a basic szín pedig teret ad a hosszokkal, a textúrákkal és a fazonokkal való játékra. Bármilyen bomber, gombos pulóver és oversize póló megengedett! De a tavasz arra is tökéletes alkalom, hogy játssz a színekkel – mindenképpen fontold meg az intenzív, letisztult színekben pompázó joggereket, amilyeneket például a Jordan kollekciójában is találsz. Inkább az oldschoolt bírod? Akkor próbáld ki az adidas szintetikus szaténból készült modelljeit, amik különösen hatásosak cipzáras pulóverrel kombinált összképben.

Fotó: sizeer.hu

Bő szárú nadrágok

Nincs ennél lazább. A bő szárú nadrágok nemcsak maximális szabadságot nyújtanak, de a streetwear-szettekben is remekül mutatnak. Fazonjuk tökéletes egyensúlyt teremt egy crop vagy halter nyakú felsővel, ehhez adj hozzá egy magas szárú tornacipőt, például a feltűnő Puma Mayze-t, és kész is a perfekt outfit. A platformcipő fölé érő női melegítőnadrág megnyújtja a sziluettet, és remekül mutat egy oversize farmer- vagy bőrdzsekivel. Ha van kedved valami újat kipróbálni, válaszd a Jordan új kollekciójában található, ultrabő szabású, hasítékkal felturbózott nadrágot. Itt a tökéletes alkalom, hogy kiemelj egy különösen látványos, intenzív színekben pompázó sneakert – miért ne próbálnád ki például a Nike Air Max Furyosa vagy a New Balance 327 lépőt? A bő szárú melegítőt kombináld egy testhezállóbb kabáttal, például a Chicago Bools színeiben pompázó Nike bomberdzsekivel.

Fotó: sizeer.hu

Még valami?

Teljesen magával ragadott a streetwear, és nem akarsz leállni? Akkor kísérletezz tovább! A 2000-es évek nagy robajjal térnek vissza a streetwearbe, és velük együtt a cargo nadrágok is. A kontrasztos színű külső zsebekkel ellátott modellekkel lehetőséged nyílik, hogy játssz a színekkel, ha témát választasz, és kiegészítőket adsz hozzá, hogy megtörd a domináns színsémát: sapkát, szemüveget vagy zoknit. Az anyagokkal is kísérletezhetsz – a klasszikus, egyszínű kötött anyagokon kívül olyan anyagok közül is választhatsz, mint például az ellesse márka által használt bársony. Az ilyen nadrágok biztosan kiállják a próbát a hidegebb napokon, különösen, ha hasonló anyagú pulóverrel és minimalista fekete vagy fehér sneakerrel kombinálod. De ezzel még mindig nincs vége az urban őrületnek – az utcán is találhatsz oldalt fűzős nadrágokat. Ez a fazon remekül fog mutatni olyan mély kivágású, full fehér sneakerrel, mint például az ikonikus Air Force 1, de a legerősebb benyomást olyan dad shoes kelti, mint a New Balance 530-as sneaker.

Fotó: sizeer.hu

Összegzésül: a melegítőnadrág még nem mondta ki az utolsó szót. Kövesd a Sizeer webshopját, hogy értesülj a legújabb dropokról, és fedezd fel újra a streetwear-örökzöldeket!