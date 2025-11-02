Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Elbűvölő sikkes gótika – Ha rajongsz a sorozatért, ezeket a Wednesday stílusú szetteket imádni fogod

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 02. 18:45
Akik odáig vannak az Addams család copfos kislányáért, bizonyára a szettjeit is szívesen lemásolnák. A Wednesday stílus gótikus darabjaiban akár hétköznapokon is hódíthatunk.
Antalfi Krisztina
A Wednesday című sorozat hősnője odáig van a fekete-fehér, mégis nőies holmikért, de a ruhatárában helyet kapnak a csíkos darabok, a csipkés anyagok, na és persze a kicsit vadócabb kiegészítők is. Ha visszafogottabb a stílusunk, akkor egy rakott szoknya galléros blúzzal vagy éppen egy vintage hatású csipkés ruha igazi telitalálat lesz! Aki pedig még ennél is bátrabb, választhat a hétköznapokra egy fekete miniruhát fehér gallérral, hosszú szárú csizmát, hozzá pedig sötét rúzst és merész tusvonalat – mert a Wednesday stílus nemcsak egyszerű összeállítás, hanem belülről fakadó attitűd is, magabiztosság, egy csipetnyi titokzatossággal megfűszerezve.

Wednesday egy könyvvel a kezében
Ezek a Wednesday stílusú gótikus darabok téged is elvarázsolnak.
Fotó: T.Den_Team /  Shutterstock 

Wednesday stílusú szettek a gótika szerelmeseinek

Emellett a kiegészítők, sálak, ékszerek és kitűzők is kulcsfontosságú szerephez jutnak idén ősszel: elég egy apró lánc, gyűrű vagy kendő, hogy megteremtsd  a szezon legkarakteresebb megjelenését. Az anyagok játékos kombinálása is rém izgalmas ennél a stílusnál: a finom fekete bársony a könnyed, nőies csipkével vagy a kockás szoknyával játékos kontrasztot ad. Végül, ne feledjük: a Wednesday stílus lényege, hogy a kifinomultság és a sötét humor tökéletes harmóniában van egymással, így minden összeállításunk egyedi és maradandó marad. A Fanny magazin egy remek divat anyagot állított össze ebben a témában.

  • Hálós fülbevaló, Zara
Hálós fülbevaló, Ára: 8.995 Ft
Forrás: Zara
  • Kerek kalap, Parfois
Kerek kalap, Ára: 12.495 Ft
Forrás: Parfois
  • Maxiruha, Yas
Maxiruha Yas, Ára: 16.790 Ft
Forrás: modivo.hu
  • Sál, Bershka
Sál, Ára: 5.595 Ft
Forrás: Bershka
  • Csíkos blézer, Fransa
Csíkos blézer Fransa, Ára: 18.820 Ft
Forrás: zalando.hu
  • Lakk kistáska, Parfois
Lakk kistáska, Parfois
Fotó: Parfois
  • Fodros blúz, H&M
Fodros blúz, H&M
Forrás: H&M
  • Mintás póló, New Yorker
Mintás póló, Ára: 5.290 Ft
Forrás: New Yorker
  • Miniruha inggel, New Yorker
Miniruha inggel, New Yorker
Forrás: New Yorker
  • Pók fülbevaló, H&M
Pók fülbevaló, Ára: 3.595 Ft
Fotó: H&M
  • Rakott miniszoknya, Reserved
Rakott miniszoknya, Ára: 11.995 Ft
Forrás: Reserved
  • Hosszú zokni, Primark
Hosszú zokni, Ára: 1.900 Ft/2 pár
Forrás: Primark
  • Thermo bögre, Primark
Thermo bögre, Primark
Forrás: Primark
  • Lakk bakancs, Jenny
Lakk bakancs Jenny, Ára: 18.995 Ft
Forrás: CCC
  • Tüllbody, Reserved
Tüllbody, Reserved
Forrás: Reserved
  • Kesztyű, Zara
Kesztyű, Zara
Forrás: Zara
  • Virág bross, Zara
Virág bross, Ára: 7.995 Ft
Forrás: Zara
  • Szövetnadrág, F&F
Szövetnadrág, F&F
Forrás: F&F

Üzletlista: bershka.com/hu; ccc.eu/hu; F&F: országszerte a Tesco áruházakban; hm.com; modivo.hu; newyorker.de/hu; parfois.com; primark.com/hu; reserved.com/hu; shop.mango.com/hu; zalando.hu; zara.com.

Ha további inspirációra van szükséged Wednesday stílusa kapcsán,úgy nézd meg az alábbi videó:

