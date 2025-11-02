Elbűvölő sikkes gótika – Ha rajongsz a sorozatért, ezeket a Wednesday stílusú szetteket imádni fogod

A Wednesday című sorozat hősnője odáig van a fekete-fehér, mégis nőies holmikért, de a ruhatárában helyet kapnak a csíkos darabok, a csipkés anyagok, na és persze a kicsit vadócabb kiegészítők is. Ha visszafogottabb a stílusunk, akkor egy rakott szoknya galléros blúzzal vagy éppen egy vintage hatású csipkés ruha igazi telitalálat lesz! Aki pedig még ennél is bátrabb, választhat a hétköznapokra egy fekete miniruhát fehér gallérral, hosszú szárú csizmát, hozzá pedig sötét rúzst és merész tusvonalat – mert a Wednesday stílus nemcsak egyszerű összeállítás, hanem belülről fakadó attitűd is, magabiztosság, egy csipetnyi titokzatossággal megfűszerezve.
Emellett a kiegészítők, sálak, ékszerek és kitűzők is kulcsfontosságú szerephez jutnak idén ősszel: elég egy apró lánc, gyűrű vagy kendő, hogy megteremtsd a szezon legkarakteresebb megjelenését. Az anyagok játékos kombinálása is rém izgalmas ennél a stílusnál: a finom fekete bársony a könnyed, nőies csipkével vagy a kockás szoknyával játékos kontrasztot ad. Végül, ne feledjük: a Wednesday stílus lényege, hogy a kifinomultság és a sötét humor tökéletes harmóniában van egymással, így minden összeállításunk egyedi és maradandó marad. A Fanny magazin egy remek divat anyagot állított össze ebben a témában.
Üzletlista: bershka.com/hu; ccc.eu/hu; F&F: országszerte a Tesco áruházakban; hm.com; modivo.hu; newyorker.de/hu; parfois.com; primark.com/hu; reserved.com/hu; shop.mango.com/hu; zalando.hu; zara.com.
Ha további inspirációra van szükséged Wednesday stílusa kapcsán,úgy nézd meg az alábbi videó:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.