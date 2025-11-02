Elbűvölő sikkes gótika – Ha rajongsz a sorozatért, ezeket a Wednesday stílusú szetteket imádni fogod

A Wednesday című sorozat hősnője odáig van a fekete-fehér, mégis nőies holmikért, de a ruhatárában helyet kapnak a csíkos darabok, a csipkés anyagok, na és persze a kicsit vadócabb kiegészítők is. Ha visszafogottabb a stílusunk, akkor egy rakott szoknya galléros blúzzal vagy éppen egy vintage hatású csipkés ruha igazi telitalálat lesz! Aki pedig még ennél is bátrabb, választhat a hétköznapokra egy fekete miniruhát fehér gallérral, hosszú szárú csizmát, hozzá pedig sötét rúzst és merész tusvonalat – mert a Wednesday stílus nemcsak egyszerű összeállítás, hanem belülről fakadó attitűd is, magabiztosság, egy csipetnyi titokzatossággal megfűszerezve.

Ezek a Wednesday stílusú gótikus darabok téged is elvarázsolnak.

Wednesday stílusú szettek a gótika szerelmeseinek

Emellett a kiegészítők, sálak, ékszerek és kitűzők is kulcsfontosságú szerephez jutnak idén ősszel: elég egy apró lánc, gyűrű vagy kendő, hogy megteremtsd a szezon legkarakteresebb megjelenését. Az anyagok játékos kombinálása is rém izgalmas ennél a stílusnál: a finom fekete bársony a könnyed, nőies csipkével vagy a kockás szoknyával játékos kontrasztot ad. Végül, ne feledjük: a Wednesday stílus lényege, hogy a kifinomultság és a sötét humor tökéletes harmóniában van egymással, így minden összeállításunk egyedi és maradandó marad. A Fanny magazin egy remek divat anyagot állított össze ebben a témában.

Hálós fülbevaló, Zara

Hálós fülbevaló, Ára: 8.995 Ft

Forrás: Zara

Kerek kalap, Parfois

Kerek kalap, Ára: 12.495 Ft

Forrás: Parfois

Maxiruha, Yas

Maxiruha Yas, Ára: 16.790 Ft

Forrás: modivo.hu

Sál, Bershka

Sál, Ára: 5.595 Ft

Forrás: Bershka

Csíkos blézer, Fransa

Csíkos blézer Fransa, Ára: 18.820 Ft

Forrás: zalando.hu

Lakk kistáska, Parfois

Lakk kistáska, Ára: 10.995 Ft

Fotó: Parfois

Fodros blúz, H&M

Fodros blúz, Ára: 10.995 Ft

Forrás: H&M

Mintás póló, New Yorker

Mintás póló, Ára: 5.290 Ft

Forrás: New Yorker

Miniruha inggel, New Yorker

Miniruha inggel, Ára: 12.490 Ft

Forrás: New Yorker

Pók fülbevaló, H&M

Pók fülbevaló, Ára: 3.595 Ft

Fotó: H&M

Rakott miniszoknya, Reserved

Rakott miniszoknya, Ára: 11.995 Ft

Forrás: Reserved

Hosszú zokni, Primark

Hosszú zokni, Ára: 1.900 Ft/2 pár

Forrás: Primark

Thermo bögre, Primark

Thermo bögre, Ára: 6.000 Ft

Forrás: Primark

Lakk bakancs, Jenny

Lakk bakancs Jenny, Ára: 18.995 Ft

Forrás: CCC

Tüllbody, Reserved

Tüllbody, Ára: 8.595 Ft

Forrás: Reserved

Kesztyű, Zara

Kesztyű, Ára: 12.995 Ft

Forrás: Zara

Virág bross, Zara

Virág bross, Ára: 7.995 Ft

Forrás: Zara

Szövetnadrág, F&F

Szövetnadrág, Ára: 12.900 Ft

Forrás: F&F

Üzletlista: bershka.com/hu; ccc.eu/hu; F&F: országszerte a Tesco áruházakban; hm.com; modivo.hu; newyorker.de/hu; parfois.com; primark.com/hu; reserved.com/hu; shop.mango.com/hu; zalando.hu; zara.com.

Ha további inspirációra van szükséged Wednesday stílusa kapcsán,úgy nézd meg az alábbi videó:

