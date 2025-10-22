Esőben is divatosan – 5 ultra nőies esernyő, amit az őszi időjárás tesz igazán stílusossá

Esős, borongós őszi napokon a legjobb, amit tehetsz, ha rétegesen öltözködsz és tartasz magadnál egy jó minőségű esernyőt. A legtöbben hajlamosak beérni egy egyszerűbb, olcsóbb változattal, hiszen úgy gondolják, az is bőven megteszi. Ám elég, ha csak egyszer elkap egy hirtelen jött vihar az utcán, és máris megérted, mennyire nem mindegy, milyen esernyőt választasz. Egy silány minőségű darab könnyen kifordulhat a szélben, eltörhet vagy pillanatok alatt tönkremehet, és végül idő előtt a kukában végzi. Ezzel szemben egy erős, strapabíró esernyő nemcsak megbízható védelmet nyújt az eső ellen, de stílusos kiegészítőként feldobja az öltözékedet, a jól megválasztott darabokkal pedig eleganciát és nőiességet kölcsönöz. Ha tehát nem akarsz többé ázottan és bosszúsan hazaérni a nap végén, érdemes olyan darabba fektetni, amely nemcsak praktikus, de tökéletes illeszkedik a stílusodhoz is.

Az esernyő úgy él sokakban, hogy csak egy használati tárgy, pedig ennél sokkal több.

Fotó: Victoria Fox / Shutterstock

Mutatunk 5 esernyőt, ami nélkül nem érdemes 2025 őszén utcára lépni

Szerencsére ma már nem kell választanod a praktikum és a stílus között: rengeteg olyan időjárásálló esernyő közül válogathatsz, amelyek nemcsak hatékony védelmet nyújtanak a leghevesebb záporokban is, hanem divatos kiegészítőként is megállják a helyüket. A klasszikus, elegáns fazonoktól kezdve a bohókás, színes mintákig mindenki megtalálhatja a saját stílusához illőt. Mi most ezek közül gyűjtöttük össze a legjobb darabokat, amelyekkel még a szürke, esős időben is stílusosan léphetsz az utcára.

Kicsit, nagyot vagy csak egyszerűen összecsukhatósat?

Alapvető döntés, hogy klasszikus, modern, teleszkópos vagy összecsukható esernyőt választasz. A klasszikus modellek előnye, hogy strapabíróbbak, nagyobb méretben is kaphatók, így akár két ember is kényelmesen elfér alatta, ami ideális választás családi sétákhoz vagy páros programokhoz. Az összecsukható esernyők viszont praktikusak, könnyen elférnek egy kézitáskában vagy a hátizsákban, így tökéletesek a városi mindennapokra, amikor gyorsan kell reagálnod a változó időjárásra, és nem szeretnél egy nagyobb modellt magaddal cipelni. Ha az alábbi darabok közül választasz, többé az eső sem állhat a stílusos megjelenésed útjába.

1. Praktikum és stílus egyben

Ritkán látunk kifejezetten nőies és elegáns esernyőt, de ez a Medicine darab olyan stílusos, hogy ránézve szinte várjuk, hogy beboruljon az ég és leszakadjon végre az eső.