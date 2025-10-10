Őszi farmermustra: a 4 legdivatosabb darab, amiért mindenki megőrül 2025 őszén

Mindegy, hogy 2 vagy 30 fok van: a farmer az a ruhadarab, ami minden szezonban végig velünk van. Egy klasszikus darabbal bárhogy dolgozhatsz. Egy különlegesebb szabás vagy minta pedig extrán feldobja a legegyszerűbb, legminimalistább szetteket is. Mutatjuk, mely őszi farmerekkel számolj az idei szezonban, ha szereted a divatot.

4 őszi farmertrend, ami idén ősszel tarol

Fotó: nnattalli / Shutterstock

A farmer tényleg sosem megy ki a divatból, csak átalakul itt-ott. De az utóbbi 1-1,5 évben még ez is csak hellyel-közzel igaz, mert úgy tűnik a trendek egyre szabadabbak, egyre nagyobb teret engednek a különböző stílusirányzatoknak.

Az idei őszi farmertrendek 4 kiemelkedő darabja is olyan különböző stílusvonal képviselője, hogy mindenkinek megtalálhatja az ő szívéhez és ízléséhez legközelebb állót. Mutatjuk melyek ezek.

1. Mélykék farmer

Ez a sötét, indigo farmerszín a borús őszi idő beköszönte után mindig nagy sikert arat. A fehér és világoskék színek kicsit a háttérbe szorulnak, főleg a csapadékos napokon, amikor a világos árnyalatokon extrán meglátszanak az esőcseppek nyomai.

Idén ebből a farmerszínből is, a szélesebb szárú nadrágok a legdivatosabbak. Kifinomult, elegáns stílust kölcsönöz a mindennapokban, anélkül, hogy harisnyával kellene körülményeskedni.

Ennek az örök klasszikusnak az a titka, hogy nappal egy kiváló munkahelyi szetthez is szuper, de este egy magassarkúval párosítva is hibátlan választás lehet.

2. Alacsony derekú, bő farmer

A bő farmerek hódítása már jó pár éve tart, de újdonság, hogy a farmerek dereka is kezd egyre lejjebb csúszva, a 90-es, 2000-es évek trendjeihez közelíteni. A kicsit modernebb, low-rise farmerek játékos, fiatalos szetteket képesek varázsolni az egyszerűbb outfitekbe is.

3. Egyenes szárú farmer

Ha a skinny már nem a te világod, de egyszerűen nem tudsz megbarátkozni az extra bő, baggy szabással sem, akkor van egy jó hírünk. Az egyenes szárú, straight farmerek jelenthetik az arany középutat. Egyszerű szabásának köszönhetően, elegáns és laza szettek is könnyen összehozhatók ezzel az idén különösen divatos darabbal.