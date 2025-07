Ezekkel a tippekkel fix, hogy nem veszel többet rossz méretű melltartót

Fogadjunk, hogy neked is van legalább egy olyan melltartód a fehérneműs fiókod mélyén, amit több éve vettél, de sosem hordtál, mert valami nem stimmel vele. Vág. Csúszkál. Nyom.

Tippek a tökéletes melltartó kiválasztásához

Fotó: Anetlanda / GettyImages

Viszont az is biztos, hogy abban a fiókban lapul egy olyan darab is, ami talán még ósdibb, és már rég ki kellene dobnod. De persze nem akarod, mert olyan jól szolgál. Meg persze attól is rettegsz, hogy soha többet nem találsz még egy olyan melltartót, ami ilyen jól tart, ilyen jól áll, ilyen kényelmes.

De legalább tudjuk, hogy szinte minden nőtársunkkal osztozunk ezen a közös tapasztalaton.

Most kiderítjük, hogyan választhatsz olyan melltartót, ami végre úgy támogat, ahogy kell.

A tökéletes melltartó

Ha este hazaérve az első mozdulatod az, hogy letéped magadról a melltartót, az már intő jel. Egy jól megválasztott melltartó ugyanis nem kellene, hogy ilyen kellemetlenséget okozzon.

Azért az, hogyha jó méretet veszel, észre sem veszed, hogy rajtad van, szerintünk csak városi legenda. De az igaz, hogy nagyon nem mindegy, tudod-e mi alapján kellene választanod.

Miért olyan nehéz megtalálni az igazit? Az egyik ok, hogy a méretezés nem egységes. Az egyik márkánál 75B vagy, a másiknál 70C, a harmadiknál meg fogalmad sincs.

Úgyhogy az első lépés legyen az, hogy elfelejted, amit eddig hittél a méreteidről!

A melltartó kosármérete

A legtöbben egyszer megmértük magunkat (vagy bemondtuk a boltban, hogy „szerintem 80-as vagyok”), és azóta abból élünk. Pedig a testünk változik. A mellek formája, mérete – sőt, a mellkas kerülete is – alakulhat akár hónapról hónapra is.

A tökéletes melltartó kiválasztása ott kezdődik, hogy újraméred magad. Ehhez két adat kell:

Mell alatti körméret: szorosan mérve, kifújt levegővel (ez lesz a melltartó körmérete, amit a szám jelöl)

Mellbőség: a mell legnagyobb pontján mérve, lazán

Ezután jön a matek: a két szám különbsége adja a kosárméretet.

De nem csak számokról van itt szó – figyelni kell a fazonra is.

A melltartó fazonja

Keresd meg azt a fazont, ami neked a legkényelmesebb, legelőnyösebb!

Fotó: Isabel Pavia / GettyImages

Itt a legjobb, ha a próbafülkében teszteled a melltartót. Ne csak nézegesd magad a tükörben! Mozgás közben derül ki, hogy mit bír.