Ebben a percben kaptuk a felfoghatatlan hírt: a halálba ugrott az ismert tévés

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 04. 21:30
A nő a harmadik emeleti lakásából próbált menekülni.

Népszerű nigériai műsorvezető halálhíre rázta meg az országot. Somtochukwu Christelle Maduagwu szeretett televíziós műsorvezető volt. A gyönyörű nő otthonában pihent, amikor fegyveres rablók törtek be a harmadik emeleti lakásba. A nő az ablakon keresztül próbált elmenekülni, de a sajnos kizuhant az ablakból és több emeletet zuhant.

fegyveres rablók törtek be a műsorvezető lakásába
A műsorvezető lakásába fegyveres rablók törtek be   Fotó: rawf8 /  Shutterstock 

A Sommie becenéven híressé vált műsorvezető szeptember 29-én vesztet életét. A 29 éves nő lakásába maszkos, fegyveres rablók törtek be, a műsorvezető halálra rémülve az ablakon próbált elmenekülni a rablók elől.

A nő kiesett a harmadik emeleti lakás ablakából. Az eszméletlen testére rendőrök találtak rá, akik azonnal hívták a mentőszolgálatot. Sommie-t kórházba szállították, de nem sokkal később a sérülései súlyossága miatt életét vesztette.

A műsorvezetőt az egész ország gyászolja

A rendőrség létrehozott egy különleges nyomozó egységet, hogy felkutassák a gyanúsítottakat és bíróság elé állítsák őket. A szeretett televíziós személyiség halálhíre elkeserítette a rajongókat. A nő munkaadója, az ARISE News hosszú nyilatkozatban tudatja a szörnyű eseményeket a követőikkel.

Az ARISE News vezetői és munkatársai nehéz szívvel jelentjük be szeretett kollégánk, híradósunk, riporterünk és producerünk halálát. Tragikus körülmények között hunyt el szeptember 29-én, hétfő hajnalban, miután fegyveres rablók törtek be a lakásába, az esetet a rendőrség jelenleg is vizsgálja. Ő nem csak egy szeretett tagja volt a ARISE News családnak, hanem egy élénk hang is, amely kapcsolódott teremtett a nézőinkkel is.

A csatorna búcsúzik kollégájuktól és együttérzésüket fejezik ki a család számára.

Őszinte részvétünket fejezzük ki Sommie szüleinek, testvéreinek, tágabb családjának, barátainak és szeretteinek ebben a hihetetlenül nehéz időszakban. Bár Sommie hangja elhallgatott, de szelleme, szenvedélye és öröksége örökre megmarad kollektív emlékezetünkben

A műsorvezető emlékére felállított weboldalon sok ismerőse és munkatársa leírta a nővel szerzett emlékeit. Az ismerősei önzetlen, jókedvű, pozitív és őszinte emberként írták le a műsorvezetőt. A hiánya hosszú ideig érezhető lesz a televíziónál - írja a Mirror.

 

