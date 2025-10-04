Ez volt Kaszás Nikolett utolsó útja: megrendítő fotók maradtak utána - Galéria

Kaszás Nikolett rejtélyes eltűnéséről, hetek óta szólnak a hírek. Mindenkiben felmerül a kérdés, vajon hogyan és miért tűnhetett el? Ahogy azt a Bors megírta, a fiatal 27 éves lány szeptember 7-én, vasárnap indult el túrázni budapesti albérletéből, a Pilisbe. A túrát teljesítette is, ám nem tért haza. Holttestére kutyás eltűntkereső talált rá, Pilisszentlászló környékén, az erdőben.
A Bors úgy tudja, hogy Niki mellett egy palackban fagyállót találtak, ami utalhat akár öngyilkosságra is. Ám ezt a teóriát a rendőrség még vizsgálja. Információink szerint a lány családja nem tudja elhinni, hogy végzett magával a lány. A Bors is bejárta azt az utat, ahol Nikolett járhatott eltűnése előtt. Mint az ismert, reggel indult el VIII. kerületi albérletéből, a Baross utcából. Trolival indult a Kálvin tér irányába. A Kálvin téren metróra szállt és Újpest-Városkapuig utazott, ahol átszállt a 890-es buszra amivel Szentendréig mehetett. Ott átszállhatott a 870-es buszra, amivel Pilisszentlászlóig utazhatott. Innen viszont már gyalog folytatta útját.
A Visegrádi-hegység egyik legszebb, de egyben merész turistaútja az eredetileg vadászoknak kialakított Spartacus-ösvény. Az ösvényt pontosan tíz évvel ezelőtt, szeptember végén adták át a kirándulóknak. Megtisztultan, megerősödve, új jelzésekkel, táblákkal felszerelve várja a túrázókat Pilisszentlászló és Visegrád között a látványos, keskeny ösvény. A körtúra Pilisszentlászló központjából indulva kanyarog végig a Spartacus-ösvényen a Telgárthy-rétig, majd a vadregényes Apát-kúti-völgyön át tér vissza a faluba.
