Ez volt Kaszás Nikolett utolsó útja: megrendítő fotók maradtak utána - Galéria

Ez volt Kaszás Nikolett utolsó útja: megrendítő fotók maradtak utána

2025. október 04.
Szeptember 7-én, reggel indult el VIII. kerületi lakásából, ám soha többet nem tért már haza. Kaszás Nikolett rejtélyes eltűnése felzaklatta a közvéleményt. Három hétig keresték az eltűnt lányt. A Spartacus-ösvényen veszett nyoma. Az ösvény a Visegrádi-hegység egyik legmerészebb túraútvonala.

Kaszás Nikolett rejtélyes eltűnéséről, hetek óta szólnak a hírek. Mindenkiben felmerül a kérdés, vajon hogyan és miért tűnhetett el? Ahogy azt a Bors megírta, a fiatal 27 éves lány szeptember 7-én, vasárnap indult el túrázni budapesti albérletéből, a Pilisbe. A túrát teljesítette is, ám nem tért haza. Holttestére kutyás eltűntkereső talált rá, Pilisszentlászló környékén, az erdőben. 

Kaszás Nikolett holttestét nem messze a túraútvonaltól találták meg, a kutyás keresők. Forrás: Bors

A Bors úgy tudja, hogy Niki mellett egy palackban fagyállót találtak, ami utalhat akár öngyilkosságra is. Ám ezt a teóriát a rendőrség még vizsgálja. Információink szerint a lány családja nem tudja elhinni, hogy végzett magával a lány. A Bors is bejárta azt az utat, ahol Nikolett járhatott eltűnése előtt. Mint az ismert, reggel indult el VIII. kerületi albérletéből, a Baross utcából. Trolival indult a Kálvin tér irányába. A Kálvin téren metróra szállt és Újpest-Városkapuig utazott, ahol átszállt a 890-es buszra amivel Szentendréig mehetett. Ott átszállhatott a 870-es buszra, amivel Pilisszentlászlóig utazhatott. Innen viszont már gyalog folytatta útját. 

Kaszás Nikolett itt indult el utolsó útjára. A túraút 14 km hosszú. Fotó: kirandulastippek.hu

Kaszás Nikolett ezen az ösvényen indult el

A Visegrádi-hegység egyik legszebb, de egyben merész turistaútja az eredetileg vadászoknak kialakított Spartacus-ösvény. Az ösvényt pontosan tíz évvel ezelőtt, szeptember végén adták át a kirándulóknak. Megtisztultan, megerősödve, új jelzésekkel, táblákkal felszerelve várja a túrázókat Pilisszentlászló és Visegrád között a látványos, keskeny ösvény. A körtúra Pilisszentlászló központjából indulva kanyarog végig a Spartacus-ösvényen a Telgárthy-rétig, majd a vadregényes Apát-kúti-völgyön át tér vissza a faluba.

 

Érdekel Kaszás Nikolett utolsó útja? Nézd meg képgalériában!

 

Kaszás Nikolett utolsó útja
Baross utca. Itt lakott albérletben Kaszás Nikolett.

 

 

 

