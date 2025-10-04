Most kaptuk a szörnyű hírt: borzalmas tragédia történt Magyarországon, 40 embert kellett azonnal kimenekíteni

Elütött egy embert a Győrből szombat délután Celldömölkre tartó személyvonat Gecse-Gyarmat és Vaszar között, a balesetben az áldozat életet vesztette
- közölte a Mávinform honlapján.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a járaton harmincnyolc utas és kétfős személyzet utazott. Az esethez a pápai hivatásos tűzoltók vonultak, segítettek az utasoknak leszállni a vonatról és felszállni a mentesítő járatra.
A Mávinform arra hívta fel a figyelmet, hogy a baleseti helyszínelés miatt hosszabb lesz az eljutási idő a Győr-Pápa-Celldömölk vonalon, Pápa-Gecse-Gyarmat között pótlóbusz közlekedésére kell számítani.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.