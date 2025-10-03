Óriási a baj, évekre kidőlt a Liverpool ifjú tehetsége

A Liverpool 18 esztendős nyári szerzeménye, Giovanni Leoni szerda este az Instagram-oldalán osztotta meg, hogy túl van a műtéten, amelyre a Southampton elleni meccsen összeszedett sérülése miatt volt szükség. Az Angol Ligakupa-meccs hajrájában hordágyon vitték le a Vörösök nagy reménységét, akinek az volt az első tétmérkőzése a klub színeiben. Később kiderült, hogy óriási a baj, hiszen Leoni elülső keresztszalag-szakadást szenvedett, ami általában több mint 12 hónapos felépüléssel jár.

Hordágyon vitték le a Liverpool fiatal tehetségét Fotó: James Gill - Danehouse

Jövőre sem láthatjuk a Liverpool tehetségét?

A legpozitívabb előrejelzések szerint is legkorábban 2026 őszén térhet vissza a futballpályára, de akár az is előfordulhat, hogy egészen 2027-ig várnunk kell arra, hogy újra focizni láthassuk a Virgil van Dijk-utódjának tartott középhátvédet. A Crystal Palace-Liverpool meccset megelőző sajtótájékoztatóján Arne Slot is 12 hónapos kihagyásról beszélt, de ha az orvosok és a játékos is inkább az óvatosabb utat választja, akkor ennél hosszabb felépülési idő sem lenne meglepő.

Egyébként Virgil van Dijknak és Joe Gomeznek is volt elülső keresztszalag-szakadása, de ők ennél kevesebbet, csak nyolc és hat hónapot hagytak ki. Nagyobb aggodalomra inkább az adhat okot, hogy a 31 millió euróért érkező tehetség fejlődése akár több mint egy évig is megrekedhet.

Giovanni Leoni szerda este a kórházi ágyából jelentkezett, ahonnan a szurkolóknak is üzent:

Megvolt a műtét, köszönöm mindenkinek a támogató üzeneteket, hamarosan visszatérek.

Giovanni Leoni már a műtét után a visszatérésről beszél Fotó: Instagram