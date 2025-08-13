"Azt fontolgatom, elhagyom a vőlegényem a gusztustalan szokása miatt"

A legtöbb kapcsolatban vannak kihívások, legyen szó kommunikációs problémákról, pénzügyi nézeteltérésekről, furcsa szokások miatti frusztrációról, vagy egyszerűen csak a mosogatás módjáról. Nem ritka, hogy problémákkal kell szembenézni, de egy nő esetében partnere „megalázó” szokásai a szakítás szélére sodorták a románcukat.

A 36 éves nő a Redditen osztott meg egy bejegyzést, amelyben a vőlegényével és a szagával kapcsolatos frusztrációjáról beszélt, amelyek szinte elviselhetetlenné váltak. A bejegyzés tetején azt kérdezte: „Most bolond vagyok, amiért egy 6 éves kapcsolatnak akarok véget vetni, mert elegem van a vőlegényem szellentéseiből?”

Majd így magyarázta: „35 éves nő vagyok és 6 éve vagyok együtt a vőlegényemmel (47 férfi), és ez idő nagy részében folyamatosan a testi funkciók özönével küzdöttem. Értem, hogy mindenki fing és kakil, és egy hosszú távú kapcsolatban jobban megbarátkoztok egymással. De ez túlmutat ezen.”

A Reddit-bejegyzésben a nő így folytatta: „Szándékosan felkel, miközben az ágyban pihenünk, és a leghangosabb, legbüdösebb fingást adja ki, miközben a hálószobánkból a fürdőszobába megy kakilni. Többször is mondtam neki, hogy undorít, és legalább addig tartsa vissza, amíg kimegy a hálószoba ajtaján. Ezt figyelmen kívül hagyja, és folyamatosan csinálja.”

„Nyilvánosan fingik egyet az élelmiszerbolt folyosóin, amikor mások is vannak a közelben, aztán elsétál, engem pedig otthagy a bűzfelhőben, úgy nézve ki, mintha én tettem volna. Viccesnek tartja ezt. Én megalázónak tartom.”

„Egy fürdőszobás házban lakunk, az emeleten. Nyitott ajtóval kakil, és a szag egészen a nappaliig beszivárog. Állandó. Belefáradtam, hogy folyton ezt a férfit szagolgatom. Undorító, és őszintén szólva, megölte a szexuális vonzalmamat iránta.”

„Már annyiszor mondtam neki, hogy ez zavar, de vagy elröhögi, vagy azt mondja: »Ez természetes, lépj túl rajta.« De ez nem a természetről szól, hanem a tiszteletről. Nem tudom, hogy akarhatnék intim kapcsolatban lenni valakivel, amikor folyamatosan undorodom tőle.”