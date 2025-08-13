"Azt fontolgatom, elhagyom a vőlegényem a gusztustalan szokása miatt"

A legtöbb kapcsolatban vannak kihívások, legyen szó kommunikációs problémákról, pénzügyi nézeteltérésekről, furcsa szokások miatti frusztrációról, vagy egyszerűen csak a mosogatás módjáról. Nem ritka, hogy problémákkal kell szembenézni, de egy nő esetében partnere „megalázó” szokásai a szakítás szélére sodorták a románcukat.
A 36 éves nő a Redditen osztott meg egy bejegyzést, amelyben a vőlegényével és a szagával kapcsolatos frusztrációjáról beszélt, amelyek szinte elviselhetetlenné váltak. A bejegyzés tetején azt kérdezte: „Most bolond vagyok, amiért egy 6 éves kapcsolatnak akarok véget vetni, mert elegem van a vőlegényem szellentéseiből?”
Majd így magyarázta: „35 éves nő vagyok és 6 éve vagyok együtt a vőlegényemmel (47 férfi), és ez idő nagy részében folyamatosan a testi funkciók özönével küzdöttem. Értem, hogy mindenki fing és kakil, és egy hosszú távú kapcsolatban jobban megbarátkoztok egymással. De ez túlmutat ezen.”
A Reddit-bejegyzésben a nő így folytatta: „Szándékosan felkel, miközben az ágyban pihenünk, és a leghangosabb, legbüdösebb fingást adja ki, miközben a hálószobánkból a fürdőszobába megy kakilni. Többször is mondtam neki, hogy undorít, és legalább addig tartsa vissza, amíg kimegy a hálószoba ajtaján. Ezt figyelmen kívül hagyja, és folyamatosan csinálja.”
„Nyilvánosan fingik egyet az élelmiszerbolt folyosóin, amikor mások is vannak a közelben, aztán elsétál, engem pedig otthagy a bűzfelhőben, úgy nézve ki, mintha én tettem volna. Viccesnek tartja ezt. Én megalázónak tartom.”
„Egy fürdőszobás házban lakunk, az emeleten. Nyitott ajtóval kakil, és a szag egészen a nappaliig beszivárog. Állandó. Belefáradtam, hogy folyton ezt a férfit szagolgatom. Undorító, és őszintén szólva, megölte a szexuális vonzalmamat iránta.”
„Már annyiszor mondtam neki, hogy ez zavar, de vagy elröhögi, vagy azt mondja: »Ez természetes, lépj túl rajta.« De ez nem a természetről szól, hanem a tiszteletről. Nem tudom, hogy akarhatnék intim kapcsolatban lenni valakivel, amikor folyamatosan undorodom tőle.”
„Odáig jutottam, hogy a kapcsolat befejezésén gondolkodom, mert úgy érzem, hogy nem hallgatnak meg, nem tisztelnek, és őszintén szólva... taszít. A barátaim megosztottak... egyesek szerint túlreagálom a dolgokat, és mindenki fingik, mások szerint undorító és gyerekes.”
A bejegyzést elárasztották a hozzászólások, és sokan egyetértettek, hogy ez teljesen undorító. Sokak szerint elkeserítő, hogy egy felnőtt férfi úgy viselkedik, mint egy gyerek.
"Szakíts vele. Minél hamarabb, annál jobb. Két hét, amikor a lakásod nem szarszagú és hidd el, egy pillanatig nem fog hiányozni".
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.