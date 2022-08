"Kóstold meg az arcom" -piacra dobták a csirkeszárny ízű szájfényt

Manapság valamilyen világnapból már minden napra kijut egy-kettő, nemrégiben tartották a Nemzeti Csirkeszárny és a Nemzeti Szájfény Napot is, ráadásul egyszerre. Az Applebee's nevű amerikai étteremlánc pedig frappáns módon megtalálta a módját, hogy ezt a két jeles napot ötvözhesse – így született meg a Saucy Gloss.

Az étteremlánc büszkén debütált az új Saucy Gloss termékcsaláddal, amely egy négy szájfényből álló kollekció. A Winky Lux szépségápolási márkával együttműködve dobták piacra az új termékeket annak érdekében, hogy meghozzák a vásárlók kedvét a randizáshoz, és kívánatosabbá tegye csókjaikat.

– Örülünk, hogy egy ilyen szokatlan projektben vehetünk részt az Applebee’s oldalán” - nyilatkozta a Winky Lux társalapító-vezérigazgatója.

Ez a kollaboráció az élvonalbeli termékinnováció és márkánk játékos szellemének ideális ötvözete lett.

A Saucy Gloss kollekció többféle csirkeszárny ízben is piacra került:Get Me Hot Buffalo: Krémes korall, amely olyan csípős bivalyfűszert tartalmaz, amellyel az exed soha nem tudott volna megbirkózni.

Sweet Chile Kiss: Mélyen gazdag vörös szín, megspékelve finom aranyszínű chile-pöttyökkel, amelyek szinte hívogatják az ajkakat.

Be My Honey Pepper: egy gyönyörű, arany színű, mézzel fűszerezett fényű szájfény, amely a randevús estek királynőjévé tesz.

Honey BBQ-T: Fényes, füstös barbecue árnyalat, mézes édességgel, hogy a csókjai édesek és kívánatosak legyenek.

– A csirkeszárny az egyik legnépszerűbb tétel az étlapunkon - mondja az Applebee's marketingvezetője. Hozzáteszi, nem volt kérdés, hogy a négy szárnyas szószunk lesz az inspiráció.

Az új szájfények darabonként 18 (7300 forint) dollárért míg vagy a teljes kollekció 65 (26200 forint) dollárért.

És mivel egyetlen étteremlánc sem tudna hivatalosan berobbanni a sminkek világába anélkül, hogy egy teljes zenei videó ne lenne hozzá, az Applebee's is kreatívkodott:

A „Taste My Face”, amelyet az Applebee a „nyár sminkdalaként” jellemez, tökéletes összhangban van a kollekció hangulatával.

Remélem, ízlik a fűszeres, mert csípős vagyok

– énekli egy nő fülbemászó táncütemre.

Az ehhez hasonló szokatlan együttműködések nem számítanak újdonságnak, hiszen a márkáknak ez egy nagyon ügyes marketingfogás.

A nyár elején a Velveeta bemutatott egy saját márkájú sajtszagú körömlakkot, a KFC sült csirkével teli anyák napi csokrokat árult, a Taco Bell pedig egy egész TikTok musicalt készített Dolly Parton szereplésével a hőn szeretett mexikói pizzájáról, amely rövid időre visszatért az étlapra országszerte. A Fancy Feast, az ínyenc nedves macskaeledel népszerű márkája pedig egy új olasz éttermet nyitott New Yorkban, "Gatto Bianco by Fancy Feast" néven, hogy a macskaeledelek által ihletett recepteket elhozza az embereknek.