Ha már az időjárás kellően nyárias, ideje, hogy te is magadra ölts valamit, ami ugyanezt a hangulatot árasztja. A nyári divat hivatalosan is beköszöntött, és mutatjuk melyik szín lesz a középpontban!

A nyári divat új hulláma: vajsárga

Fotó: Roman Samborskyi

Meleg, pasztell árnyalat, ami egyszerre finom és feltűnő. Idén nyáron a vajsárga árnyalat hódít a ruházkodás és a kiegészítők terepén is. Érdemes beszerezned!

A 2025-ös nyári divat színe: vajsárga

Így viseld

Ne aggódj, ha a sárgáról világ életedben azt gondoltad, hogy nem a te színed, sápaszt, vagy öregít stb. Ez a szín egyáltalán nem olyan hivalkodó, mint a taxik, amiket a körúton kilométerekről is kiszúrsz. De nem is kell azonnal tetőtől talpig vajsárgába varázsolnod magad – a nyári divat lényege épp az, hogy a magad módján csempészd az elemeket ruhatáradba.

Ha bizonytalan vagy, először csak finoman!

Kezdésnek elég egy vajszínű kendő, amit a hajadba vagy a táskádra fűzöl, egy körömlakk vagy egy lapos talpú szandál. Ha pedig úgy érzed beválik, jöhet egy-két hangsúlyosabb darab.

Amik biztosan nagyot futnak idén nyáron ebben az árnyalatban:

Vászonnadrág

Átlapolt ruha

Lenge ingek, amikkel rétegezheted például a strandszettjeidet

Ha a bátrabbak közé tartozol: a vajszín, pontosan az az árnyalat, ami önmagával is szuperül mutat, ezért nyugodtan kipróbálhatsz egy-két monokróm szettet is.

Ha pedig szívesebben játszol a kontrasztokkal, és szeretsz kombinálni, ezekkel a színekkel nem nyúlhatsz mellé:

Fehér és vajsárga

Finom barna árnyalatok, föld színek és vajsárga

Pisztáciazöld és vajsárga

A kedvenc kombónk pedig, ami szintén a nyári divat egyik fókuszpontja lesz: pasztellrózsaszín és vajsárga

Stílustippek: így dobhatod fel a vajszínű árnyalatot

Ékszerek

Arany ékszerekkel szuperül harmonizál ez a szín. A kánikulára való tekintettel; válassz vékony, finom láncokat – akár 2-3 darabot is felvehetsz – és gyűrűket, amik segítenek kiemelni a vajsárga szetted színtónusait.

Smink

A vajsárga esetében a smink terén is szabad kezed van: attól függ, mennyire szeretnéd, hogy ez a szín domináljon a megjelenésedben. Natúr, letisztult nyári sminkkel is kiemelheted, de egy élénkebb rúzst is választhatsz mellé.