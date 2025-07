Vizeletből készítenek biobetont Németországban – elképesztő, mit csináltak a tudósok!

Nem ez az első bizarr ötlet

Nemrég írtunk arról is, hogy már cianobaktériumok felhasználásával is sikerült egyfajta élő téglát készíteni. Ennek a különlegessége, hogy ezek a baktériumok képesek arra, hogy szén-dioxidot nyerjenek ki a levegőből – így nemcsak kevésbé terhelik a környezetet, de aktívan javítják is azt. Ezt az „élő építőanyagot” az ETH Zürich kutatói hozták létre egy új kutatás során. A tudományos sikerről a Metropol napilap számolt be korábban.

Baktérium mint építőanyag? Működőképes lehet! / Fotó: Pexels

És ez még nem minden

A tudósok világszerte egyre extrémebb, mégis működőképes ötletekkel rukkolnak elő. Ennek a legtöbbje természetesen az űrkutatáshoz kapcsolódik. Volt egy elképzelés miszerint a NASA az űrkutatásban hasznosítaná a gombafonalakat. A szituáció szerint az történt volna, hogy a felfedezők előtt egy kis helyet elfoglaló, kompakt épületet küldenének a Marsra vagy a Holdra. A landolás után a szerkezet kicsomagolja magát, és a benne elhelyezett gombatelepekhez vizet ad. A gombák benőnék ezt a szerkezetet, amiből rövid idő alatt kialakulna a végleges struktúra.

A kutatás nem csak a látható gombatestre összpontosít, hanem a gomba számunkra láthatatlan, földalatti részére, a micéliumra is. Ezek a vékony szálak folyamatosan növekedve egy masszív struktúrát hoznak létre.