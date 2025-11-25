Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Katalin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Válogatós gyerekkel az élet: 5+1 hatásos trükk a dietetikus szerint, hogy a vacsoraasztalból ne legyen csatatér

táplálkozás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 17:45
gyerekdiétaétkezés
Nehéz rá főzni? Frusztrál, hogy folyton visszautasítja az ételt? Egy válogatós gyerek mindennapos kihívás a szülőknek, de nem szabad elkeseredni, csak néhány profi trükkel megtanítani neki, hogy jól is elsülhet, ha új ízeket is kipróbál. Novák Anita dietetikus a következő tippeket javasolja.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Veled is előfordul, hogy egyszerűen azt érzed, már nem tudod kitalálni mit főzz vasárnap? Főzöl, variálsz, próbálsz kiötleni egy biztos befutót, amit még nem un mindenki, de nem is egészségtelen – és a válogatós gyerek leül és közli, hogy ő ezt bizony nem fogja megenni. Ne idegeskedj! Inkább próbáld ki ezeket a tippeket!

Válogatós gyerek paradicsomot és pirítóst eszik.
A válogatós gyerekkel sem lehetetlen! 5 tipp a stresszmentes étkezésekhez.
Fotó: Aleksandrs Tihonovs. alextihonov.com / 123RF
  • Dietetikus tippje a válogatós gyermekekhez.
  • Ne helyezz nyomást a gyerekre étkezés közben.
  • Vezess be étkezési ablakokat.
  • Tanítsd a gyereket az ételekről.
  • Egyetek közösen, nyugodt környezetben.
  • Keltsd fel a gyermek érdekelődését az ételek iránt.
  • Készülj változatos fogásokkal.

Hogyan kezeld a válogatós gyereket? 5+1 tipp, amitől könnyebb lesz az étkezés

Novák Anita dietetikus szerint, van pár általános tanács, amit érdemes minden szülőnek és nagyszülőnek megfogadnia, akik éhes szájú, de válogatós gyermeket szeretnének jóllakatni.

„A gyermekek általában megérzik, ha nagyon erőltetjük az evést, így fontos, hogy az étkezést ne nyomásnak érezzék, hanem olyan alkalomnak, amikor együtt van a család. Már az egészen kicsiket is be lehet vonni a főzésbe. Ha segítenek a fogás elkészítésében, nem csak a tányéron találkoznak az új alapanyaggal először, így könnyebben elfogadják azt” – mondja Novák Anita dietetikus.

1. Ne helyezz nyomást a gyerekre étkezés közben

A leggyakoribb és egyben legnagyobb hiba, amit a szülők elkövetnek, hogy ráerőltetik a gyerekre az evést és/vagy az ételt. A „csak még egy falattal" és a „ha ezt nem eszed meg, nem kapsz desszertet" mondatok nem olyan hasznosak, mint amennyire annak tűnhetnek. Inkább hagyd, hogy a gyerek maga döntse el, mikor, mennyit eszik. Ez csökkenti a stresszt és hosszú távon növeli az esélyét annak, hogy a válogatós gyerek új ételeket is megkóstoljon.

2. Étkezési időszakok bevezetése

Amikor a gyerek a nap folyamán bármikor falatozhat, nem igazán lesz éhes és az új ételek felé is nehezebben nyit. Vezessetek be nyitott és zárt konyhai órákat, amik kijelölik, hogy a nap melyik időszakában esztek és melyikben nem. Ez egy válogatós gyermeknek sokat segíthet abban, hogy megtanulja a szabályokat.

3. Tanulás az ételekről

A és rossz, finom és nem finom kategóriák helyett, magyarázd el neki, mit tesz az étel a testünkkel. 

Például:

A sárgarépában található A-vitamin segít, hogy jobban lássunk.

Ez fejleszti a tudatosságát, növeli az önállóságát és érdeklődést ébreszt benne az új ízek iránt is.

4. Közös étkezések bevezetése

A kutyafuttában, tv előtt elfogyasztott vacsorák nem segítenek, hogy kevésbé legyen finnyás a gyerek. Ha mindenki leül az asztalhoz és az étkezésre koncentrál, a gyermek is jobban figyel majd a testére, és nem siet másfelé. Maga döntheti el, mikor érzi úgy, hogy jól lakott, anélkül, hogy elvonná valami más a figyelmét az étkezésről.

5. Mégis játék az étel?

Válogatós gyerekek és anyuka közösen sütnek a konyhában.
Az ételek elkészítésével kapcsolatos tevékenységek szuper lehetőségeket rejtenek, amiket érdemes kihasználnia a szülőknek. A gyerekek segíthetnek, kóstolhatnak, kérdezhetnek közben.
Fotó: evgeny atamanenko / 123RF

Kisebb gyerekekkel nyugodtan lehet egy kicsit szórakozni. Engedd meg neki, hogy segítsen a tálalásban vagy a süteménybe ő dobálja az egyszerű hozzávalókat. Ezek is segíthetnek csökkenteni a finnyás gyermek ellenállását.

Használjunk színes zöldségeket, gyümölcsöket, különböző formákat, hozzuk meg a kedvet az adott ételhez. Ha épp semmi sem segít, a legtöbb zöldséget elrejthetjük fasírtban, zöldséges tésztaszószokban, de akár süteményekbe is csempészhetünk belőlük

– tanácsolja a dietetikus.

+1 A felnőttek feladata

Elsősorban a szülők feladata az, hogy változatos, kiegyensúlyozott ételek kerüljenek az asztalra, amiből a gyerek választhat. Érdemes mindig egy biztos fogással készülnöd, hogy úgy se maradjon éhes a gyermek, ha nem lenne vevő az új ízekre.

10 egyszerű receptötlet, amit a gyerekekkel közösen is elkészíthettek:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu