Válogatós gyerekkel az élet: 5+1 hatásos trükk a dietetikus szerint, hogy a vacsoraasztalból ne legyen csatatér

Veled is előfordul, hogy egyszerűen azt érzed, már nem tudod kitalálni mit főzz vasárnap? Főzöl, variálsz, próbálsz kiötleni egy biztos befutót, amit még nem un mindenki, de nem is egészségtelen – és a válogatós gyerek leül és közli, hogy ő ezt bizony nem fogja megenni. Ne idegeskedj! Inkább próbáld ki ezeket a tippeket!
Novák Anita dietetikus szerint, van pár általános tanács, amit érdemes minden szülőnek és nagyszülőnek megfogadnia, akik éhes szájú, de válogatós gyermeket szeretnének jóllakatni.
„A gyermekek általában megérzik, ha nagyon erőltetjük az evést, így fontos, hogy az étkezést ne nyomásnak érezzék, hanem olyan alkalomnak, amikor együtt van a család. Már az egészen kicsiket is be lehet vonni a főzésbe. Ha segítenek a fogás elkészítésében, nem csak a tányéron találkoznak az új alapanyaggal először, így könnyebben elfogadják azt” – mondja Novák Anita dietetikus.
A leggyakoribb és egyben legnagyobb hiba, amit a szülők elkövetnek, hogy ráerőltetik a gyerekre az evést és/vagy az ételt. A „csak még egy falattal" és a „ha ezt nem eszed meg, nem kapsz desszertet" mondatok nem olyan hasznosak, mint amennyire annak tűnhetnek. Inkább hagyd, hogy a gyerek maga döntse el, mikor, mennyit eszik. Ez csökkenti a stresszt és hosszú távon növeli az esélyét annak, hogy a válogatós gyerek új ételeket is megkóstoljon.
Amikor a gyerek a nap folyamán bármikor falatozhat, nem igazán lesz éhes és az új ételek felé is nehezebben nyit. Vezessetek be nyitott és zárt konyhai órákat, amik kijelölik, hogy a nap melyik időszakában esztek és melyikben nem. Ez egy válogatós gyermeknek sokat segíthet abban, hogy megtanulja a szabályokat.
A jó és rossz, finom és nem finom kategóriák helyett, magyarázd el neki, mit tesz az étel a testünkkel.
Például:
A sárgarépában található A-vitamin segít, hogy jobban lássunk.
Ez fejleszti a tudatosságát, növeli az önállóságát és érdeklődést ébreszt benne az új ízek iránt is.
A kutyafuttában, tv előtt elfogyasztott vacsorák nem segítenek, hogy kevésbé legyen finnyás a gyerek. Ha mindenki leül az asztalhoz és az étkezésre koncentrál, a gyermek is jobban figyel majd a testére, és nem siet másfelé. Maga döntheti el, mikor érzi úgy, hogy jól lakott, anélkül, hogy elvonná valami más a figyelmét az étkezésről.
Kisebb gyerekekkel nyugodtan lehet egy kicsit szórakozni. Engedd meg neki, hogy segítsen a tálalásban vagy a süteménybe ő dobálja az egyszerű hozzávalókat. Ezek is segíthetnek csökkenteni a finnyás gyermek ellenállását.
Használjunk színes zöldségeket, gyümölcsöket, különböző formákat, hozzuk meg a kedvet az adott ételhez. Ha épp semmi sem segít, a legtöbb zöldséget elrejthetjük fasírtban, zöldséges tésztaszószokban, de akár süteményekbe is csempészhetünk belőlük
– tanácsolja a dietetikus.
Elsősorban a szülők feladata az, hogy változatos, kiegyensúlyozott ételek kerüljenek az asztalra, amiből a gyerek választhat. Érdemes mindig egy biztos fogással készülnöd, hogy úgy se maradjon éhes a gyermek, ha nem lenne vevő az új ízekre.
10 egyszerű receptötlet, amit a gyerekekkel közösen is elkészíthettek:
