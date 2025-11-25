Válogatós gyerekkel az élet: 5+1 hatásos trükk a dietetikus szerint, hogy a vacsoraasztalból ne legyen csatatér

Veled is előfordul, hogy egyszerűen azt érzed, már nem tudod kitalálni mit főzz vasárnap? Főzöl, variálsz, próbálsz kiötleni egy biztos befutót, amit még nem un mindenki, de nem is egészségtelen – és a válogatós gyerek leül és közli, hogy ő ezt bizony nem fogja megenni. Ne idegeskedj! Inkább próbáld ki ezeket a tippeket!

A válogatós gyerekkel sem lehetetlen! 5 tipp a stresszmentes étkezésekhez.

Fotó: Aleksandrs Tihonovs. alextihonov.com / 123RF

Dietetikus tippje a válogatós gyermekekhez.

Ne helyezz nyomást a gyerekre étkezés közben.

Vezess be étkezési ablakokat.

Tanítsd a gyereket az ételekről.

Egyetek közösen, nyugodt környezetben.

Keltsd fel a gyermek érdekelődését az ételek iránt.

Készülj változatos fogásokkal.

Novák Anita dietetikus szerint, van pár általános tanács, amit érdemes minden szülőnek és nagyszülőnek megfogadnia, akik éhes szájú, de válogatós gyermeket szeretnének jóllakatni.

„A gyermekek általában megérzik, ha nagyon erőltetjük az evést, így fontos, hogy az étkezést ne nyomásnak érezzék, hanem olyan alkalomnak, amikor együtt van a család. Már az egészen kicsiket is be lehet vonni a főzésbe. Ha segítenek a fogás elkészítésében, nem csak a tányéron találkoznak az új alapanyaggal először, így könnyebben elfogadják azt” – mondja Novák Anita dietetikus.

1. Ne helyezz nyomást a gyerekre étkezés közben

A leggyakoribb és egyben legnagyobb hiba, amit a szülők elkövetnek, hogy ráerőltetik a gyerekre az evést és/vagy az ételt. A „csak még egy falattal" és a „ha ezt nem eszed meg, nem kapsz desszertet" mondatok nem olyan hasznosak, mint amennyire annak tűnhetnek. Inkább hagyd, hogy a gyerek maga döntse el, mikor, mennyit eszik. Ez csökkenti a stresszt és hosszú távon növeli az esélyét annak, hogy a válogatós gyerek új ételeket is megkóstoljon.

2. Étkezési időszakok bevezetése

Amikor a gyerek a nap folyamán bármikor falatozhat, nem igazán lesz éhes és az új ételek felé is nehezebben nyit. Vezessetek be nyitott és zárt konyhai órákat, amik kijelölik, hogy a nap melyik időszakában esztek és melyikben nem. Ez egy válogatós gyermeknek sokat segíthet abban, hogy megtanulja a szabályokat.