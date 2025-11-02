Felejtsd el végre a porokat! Ezek a legolcsóbb fehérjedús gyümölcsök

A legtöbben tisztában vannak azzal, hogy bizonyos tápanyagok megfelelő bevitele mennyire fontos a szervezet számára. Az utóbbi időben ugyanis az egészséges életmód nagyon népszerűvé vált, így nem véletlen, hogy követői szem előtt tartják a megfelelő fehérjebevitelt is. Ezt persze rengetegen állati eredetű forrásokból és porokból szeretnék fedezni, de vajon gondoltál már rá, hogy egyes gyümölcsök is nagyszerűek erre?

A maracuja egy igazi fehérjebomba

Fotó: imageBROKER/Christoph Schöne / GettyImages

Gyümölcsök, amik valódi fehérjebombák – némelyikük a tojással vetekszik

A fehérjéből rengeteg előnyünk származhat, – reggelig lehetne sorolni – hiszen többek között sokáig fenntartja a jóllakottság érzését, segít izomtömeget építeni és megtartani, valamint hozzájárul fogyási céljainkhoz. Azonban még biztosan nem jutott eszede, hogy ezt a létfontosságú makrotápanyagot, nemcsak csirkéből, tojásból és fehérjeporból viheted be, hanem gyümölcsből is. Lássuk, melyek ezek!

Az első számú fehérjebomba, a maracuja

Gondoltad volna, hogy a maracuja szinte vetekszik a tojással? Ebből ugyanis egy csészényi adag csaknem 5 gramm fehérjét tartalmaz, míg egy tojás körülbelül 6-ot.

Ez a gyümölcs nagyon magas tápanyagtartalommal rendelkezik, ami rendkívül pozitív hatást gyakorol az egészségünkre

– magyarázta Jessica Cording dietetikus a Women’s Helath-nek, valamint hozzátette, hogy a vitaminok mellett, mint a C- vagy az A-vitamin, rosttal, szénhidráttal és némi káliummal is ellátja a szervezetet.

Más gyümölcsök, amik hasonlóan magas fehérjetartalommal rendelkeznek

Nemcsak a maracuja bővelkedik fehérjében, hanem a sokak által kedvelt avokádó, a guava és a jackfruit is. Amennyiben a gyümölcsök egy csészényi fehérjetartalmát nézzük, az avokádó 4,5, a guava több mint 4, a jackfuit pedig közel 3 grammot tartalmaz.

Biztosan eddig még csak nem is sejtetted, hogy az avokádó igazi fehérjebomba!

Fotó: Westend61 / GettyImages

Ennyi fehérjére és gyümölcsre van szükséged naponta

Az orvostudomány napi 0,8 gramm fehérjét javasol testsúlykilogrammonként egy átlagos felnőtt számára, ami persze számos más tényezőtől függ, mint az életkor vagy aktivitás.

Emellett a legtöbb irányelv napi 1,5-2 csésze gyümölcsöt ajánl, ami természetesen az említett finomságokra is vonatkozik. A gyümölcsöket azonban nemcsak nyersen fogyaszthatod, hanem feldobhatod velük a fogásokat is.