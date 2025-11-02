Felejtsd el végre a porokat! Ezek a legolcsóbb fehérjedús gyümölcsök

A legtöbben tisztában vannak azzal, hogy bizonyos tápanyagok megfelelő bevitele mennyire fontos a szervezet számára. Az utóbbi időben ugyanis az egészséges életmód nagyon népszerűvé vált, így nem véletlen, hogy követői szem előtt tartják a megfelelő fehérjebevitelt is. Ezt persze rengetegen állati eredetű forrásokból és porokból szeretnék fedezni, de vajon gondoltál már rá, hogy egyes gyümölcsök is nagyszerűek erre?
A fehérjéből rengeteg előnyünk származhat, – reggelig lehetne sorolni – hiszen többek között sokáig fenntartja a jóllakottság érzését, segít izomtömeget építeni és megtartani, valamint hozzájárul fogyási céljainkhoz. Azonban még biztosan nem jutott eszede, hogy ezt a létfontosságú makrotápanyagot, nemcsak csirkéből, tojásból és fehérjeporból viheted be, hanem gyümölcsből is. Lássuk, melyek ezek!
Gondoltad volna, hogy a maracuja szinte vetekszik a tojással? Ebből ugyanis egy csészényi adag csaknem 5 gramm fehérjét tartalmaz, míg egy tojás körülbelül 6-ot.
Ez a gyümölcs nagyon magas tápanyagtartalommal rendelkezik, ami rendkívül pozitív hatást gyakorol az egészségünkre
– magyarázta Jessica Cording dietetikus a Women’s Helath-nek, valamint hozzátette, hogy a vitaminok mellett, mint a C- vagy az A-vitamin, rosttal, szénhidráttal és némi káliummal is ellátja a szervezetet.
Nemcsak a maracuja bővelkedik fehérjében, hanem a sokak által kedvelt avokádó, a guava és a jackfruit is. Amennyiben a gyümölcsök egy csészényi fehérjetartalmát nézzük, az avokádó 4,5, a guava több mint 4, a jackfuit pedig közel 3 grammot tartalmaz.
Az orvostudomány napi 0,8 gramm fehérjét javasol testsúlykilogrammonként egy átlagos felnőtt számára, ami persze számos más tényezőtől függ, mint az életkor vagy aktivitás.
Emellett a legtöbb irányelv napi 1,5-2 csésze gyümölcsöt ajánl, ami természetesen az említett finomságokra is vonatkozik. A gyümölcsöket azonban nemcsak nyersen fogyaszthatod, hanem feldobhatod velük a fogásokat is.
Az alábbi videó megtekintésével még többet megtudhatsz a maracuja pozitív hatásairól:
