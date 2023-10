Csodás tesz a testeddel ez az étel, az ősz kedvenc nasija

Az őszi zöldségek közül a sütőtök az egyik legjobb választás, hiszen a húsa, a magjai és az azokból nyert olaj egyaránt komoly gyógyító erővel bír, és az egészségünkre igen jó hatással van. A Mindmegette összeállításából kiderül, milyen előnyei vannak, ha rendszeresen fogyasztjuk!

1. Erősíti a hólyagot

A sütőtök húsa sok vizet, rengeteg káliumot és elenyésző mennyiségű nátriumot tartalmaz. Az összetétele alapján tehát ideális a hólyagproblémák kezelésére, mivel fokozza a veseműködést és a vizeletürítést. A tökmagban is több, a hólyagok működését javító hatóanyag található. A patikákban készen is hozzájuthatsz ilyen készítményekhez. Vizelethajtó hatása révén a sütőtök megelőzi, hogy a szövetekben víz halmozódjon fel. Magas víztartalmú húsa azoknak is jó, akik székrekedéssel küzdenek, a benne található rostanyagok ugyanis serkentik az emésztést.

2. Csökkenti a koleszterinszintet

A tökmagból sajtolt, sötétzöld olaj kiváló forrása a telítetlen zsírsavaknak, továbbá a fitoszteroloknak (egyfajta növényi anyag). Ezek csökkentik a vérben a rossz koleszterin mennyiségét, így védenek az érelmeszesedés ellen, és csökkentik a szívinfarktus rizikóját. A tökmagolaj íze a mogyoróéra emlékeztet, ezért a salátákhoz ezt érdemes használni.

3. Óvja a prosztatát

Gyakori inger, de kevés vizelet: tipikus jele az általában az 50 év fölötti férfiaknál jelentkező prosztatamegnagyobbodásnak! Vizsgálatok igazolták, hogy a tökmag segítségével megelőzhető a betegség. A gyógyszertárakban többféle prosztatabántalmak elleni szer kapható, amelyek tartalmazzák a tökmag hatóanyagait.