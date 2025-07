Gyász: Hirtelen távozott a Baywatch sztárja, de a szívünkben örökké él!

A 1970-ben Hawaiin született reggae zenészt július 23-án, szerdán érte a halál, melyről a Polynesian Music Network egy szomorú közleményben számolt be.

Elhunyt a legendás Baywatch: Hawaii főcímdalának társszerzője Fotó: Unsplash (illusztráció)

Elhunyt a Baywatch: Hawaii ikonikus főcímdalának legendás társszerzője

Mély szívvel és nagy bánattal osztjuk meg a hírt, hogy Fiji elhunyt. Egy csodálatos lélek tért örök nyugalomra. Egy élet, amely olyan teljes és értékes volt. Fiji több volt egy művésznél. Ő egy mozgalom volt, a nép hangja, egy fény a sötétségben. Volt, és mindig is csak egyetlen Fiji lesz. A zenéje nem csupán hallgatnivaló volt. Az életünk része volt. Gyermekkorunk, családi bulijaink, autós utazásaink, csendes estéink, ünnepeink és fájdalmaink aláfestő zenéje

- írták a közleményben.

Továbbá hozzátették, hogy minden lejátszási listában ott van egy Fiji dal. Ő volt az az előadó, akit az egész család hallgatott, aki összekötötte a generációkat. Úttörő, mesemondó, a szigetek zenei oszlopa. Hangja hordozta történeteink, kultúránk és érzelmeink súlyát, hatása pedig messze túlmutatott a szigeteken.

A zenész világszerte inspirált művészeket. Ajtókat nyitott meg, és példát állított arra, mit jelent időtállónak, lélekkel telinek és hitelesnek lenni. Jelenléte életnagyságú volt, de szelleme mindig a szeretetben, igazságban és összetartozásban gyökerezett - írja az Express.

Köszönjük, Fiji, az ajándékodat. A zenédet, a szívedet és az örökségedet. Oly sokat adtál nekünk, amit örökre magunkkal viszünk. Nyugodj békében, te vagy a legnagyobb. George ’Fiji’ Veikoso, a dalod sosem ér véget

- zárta megható szavait a Polynesian Music Network.

A Baywatch: Hawaii (11. évad) főcímzenéjét, a „Let Me Be the One” című dalt George “Fiji” Veikoso, Glenn Medeiros és Carlos Villalobos írta, és Fiji volt az, aki elő is adta: