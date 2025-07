Kerekesszékes, rákos párjával és egyéves ikreivel nem tudtak hazajutni Juditék – lerobbant a frissen vásárolt autó alattuk

A rendőrök is segítettek a bajba került házaspárnak Fotó: Bánkúti Sándor

Sokan a kerekesszékes Gábor és családja segítségére siettek

A házaspár meghatódott, amikor megtapasztalta, hogy milyen sokan próbálnak rajtuk segíteni. Többek között a Segítő Angyalok Állatmentés Kft. vezetője is, aki a párjával együtt érkezett a helyszínre.

Felháborító, hogy egyes kereskedők visszaélnek az emberek jóhiszeműségével

– mondta el véleményét és felajánlotta, hogy a családot hazaszállítja.

A bajba jutott családhoz egy rendőrjárőr páros is odasietett, akik jogi tanáccsal is ellátták a házaspárt. Ernő és Cseperke gondjaiba vette a két babát, amíg Gábor felesége, Judit intézkedett. A rendőrnő az egyik gyermeket még a rendőrautóba is beültette és megmutatta neki a dudát.

Cseperke örömmel foglalkozott az egyéves kislánnyal Fotó: Bánkúti Sándor

- Vannak saját gyermekeim is, így nem jövök zavarba a babáktól - mosolygott Cseperke az édesanyára. A rendőrök a család segítségére voltak, amíg végül Gábor testvére meg nem érkezett, mert végül a rokon vitte őket haza.