Köllő Babett elmondta, mit mondott neki Jennifer Lopez: „Még mindig a hatása alatt vagyok”

Olyan 40 percet vártunk rá, lezuhanyozott, átöltözött. És amikor kijött, teljesen természetes volt, smink nélkül, laza ruhában jelent meg, nagyon kedves volt, végig mosolygott. Amikor én következtem, nyújtotta a kezét, bemutatkozott, hogy Jennifer vagyok. Érted? Nyilván mindenki tudja, hogy ki ő, de ő bemutatkozott, ebből is az jött le, hogy nincs elszállva és végtelenül alázatos. És persze gyönyörű! Érdekes, hogy a színpadon látott szexi dög helyett itt már elegáns, visszafogott szexualitás sugárzott belőle. A közös képen kívül tudtam vele pár szót váltani, nyilván agyon dicsértem, ő meg visszakérdezett, hogy tényleg tetszett a koncert? Elképesztő! Nem csak káprázatos, hanem kedves is, nekem rengeteget adott ez a találkozás! Például azt, hogy igen, ennyi idősen is lehet így mozogni, így kinézni, tehát mostantól még keményebben fogok magamon dolgozni.