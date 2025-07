Hat percre elsötétül a világ – száz évig nem látunk majd ehhez foghatót

Írd be a naptáradba: 2027. augusztus 2. Ez lesz az a nap, amikor a világ egy része fényes nappal sötétségbe borul, és ha jó helyen vagy, percekig tartó "természetes áramszünetben" lehet részed.

Fotó: Pexels

A teljes napfogyatkozás akkor történik, amikor a Hold teljes egészében eltakarja a Napot, és árnyék vetül a Földre, ahol normál esetben világosnak kéne lennie. Ennek az árnyéknak a legsötétebb része a „teljesség” – és ha a megfelelő helyen tartózkodsz, akkor akár több mint hat percen át is megfigyelheted ezt a ritka jelenséget.

A Space szaklap szerint ennél az eseménynél a teljesség időtartama hat perc és 23 másodperc lesz – ez pedig a leghosszabb teljes napfogyatkozás lesz 1991 óta, és ehhez hasonlót legközelebb csak 2114-ben láthatunk újra. Egyszerűbben fogalmazva: ha most lemaradsz róla, szinte biztos, hogy életedben nem látsz többé ilyet.

A dátum tehát adott, de merre érdemes elindulni, ha a lehető legjobb látványban szeretnél részesülni? Nem véletlen, hogy az eseményt már most „Nagy Észak-Afrikai Napfogyatkozásnak” keresztelték el. A legjobb kilátásért érdemes Luxorba, Egyiptomba utazni, ugyanis itt tart majd legtovább a teljes sötétség. Ha nem tudsz eljutni Luxorig, ne aggódj: az esemény Észak-Afrika más részein és Dél-Európa néhány pontján – például Gibraltárban – is látványos lesz. Több tízmillió ember él az esemény sávjában, és sokuknak tiszta égbolt is segíti majd a zavartalan megfigyelést.

A világ más pontjain ugyan csak részleges napfogyatkozás lesz látható - köztük Magyarországon is -, ami szintén lenyűgöző látvány, de meg sem közelíti azt az élményt, amit a teljes árnyékzónában lehet átélni. Mivel bolygónk felszínének nagy része víz, a leglátványosabb teljes napfogyatkozások többnyire a nyílt tengeren láthatók – a kozmikus pályák ugyanis nem veszik figyelembe, hol élnek a bámészkodó emberek. Épp ezért különleges, hogy ez lesz az évszázad legnagyobb szárazföldi napfogyatkozása. Nem mellesleg: az egyik leghosszabb is. Jean Meeus meteorológus kutatásai szerint egy teljes napfogyatkozás maximuma hét perc és 31 másodperc lehet – vagyis a 2027-es verzió ehhez képest már-már rekordgyanús. Lesz ugyan napfogyatkozás 2026-ban és 2028-ban is, de egyik sem fog megközelíteni sem időtartamban, sem látványban ezt a 2027-es kozmikus sötétedést.

Szóval, ha valaha is bakancslistán volt egy életre szóló űrélmény: ez az!