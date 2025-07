Itt található a gyógyfürdő, ahol borral és kávéval töltik meg a medencéket

A japán Hakone Kowakien Yunessun fürdőkomplexum világszerte híres arról, hogy egészen szokatlan módon ötvözi a wellness élményt a különféle ínyencségekkel: itt valóban merülhetsz vörösboros, zöld teás, sőt frissen főzött kávéval töltött medencébe is. A különleges fürdők nemcsak kuriózumként szolgálnak, hanem az egészségügyi hatásaik is jól dokumentáltak – például a zöld tea antibakteriális, a bor antioxidáns, a kávé pedig bőrfeszesítő hatással bír. A japánok szerint az italok külsőleg alkalmazva is csodákat művelhetnek, így ez a különleges élmény nemcsak egy Instagramra való fotó kedvéért ajánlott, hanem tényleg érdemes kipróbálni, ha valami igazán egyedi gyógyfürdő-élményre vágysz.

Japánban szokatlan módon ötvözik a gyógyfürdőket a különféle ínyencségekkel

Fotó: NDAB Creativity / Shutterstock

Gyógyfürdő, amely kényezteti az érzékeket

A japán fürdőkultúra híres arról, hogy szinte művészi szintre emelte a pihenést. A Hakone nevű település vulkanikus környékén található Yunessun élményfürdő egészen új élményt kínál az oda látogatóknak olyan tematikus medencékkel, amelyekbe a legnépszerűbb italokat töltik.

Boros fürdő – a szépség titka?

A vörösboros medence messze a legnépszerűbb: az óriási borosüveg alakú tartályból időközönként igazi bort öntenek a meleg vízbe. A helyiek szerint a borban található antioxidánsok jót tesznek a bőrnek, serkentik a vérkeringést, és fiatalító hatásúak. A látvány pedig önmagában is lenyűgöző – egyszerre bizarr és elegáns élmény, ahogy a lilásvörös vízben gőzölögnek a fürdőzők.

Kávéfürdő – koffein kívül-belül

A koffein nemcsak reggeli ébresztőként működik: a fürdő szerint a kávéban való fürdés élénkíti a bőrt, serkenti az anyagcserét, és még a narancsbőr ellen is jótékony lehet. A meleg kávéval teli medencében ülve pedig garantáltan felébred minden érzéked – egy különleges aromaterápiás élmény, amihez nincsen fogható.

Teafürdő – nyugtató, méregtelenítő élmény

A zöld teás fürdő az egyik legnyugtatóbb élmény: a japán zöld tea híres antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatásáról, amit a bőrön át is képes kifejteni. Az enyhén zöldes árnyalatú vízbe gőzölgő teát töltenek, és a levelek illata valóban ellazít – ez a fürdő azoknak való, akik a csendes, mély relaxációt keresik.