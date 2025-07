Ne számold a kalóriákat: így tudsz nyaralás alatt is top formában maradni

Formában maradni nyaralás alatt sem lehetetlen. A nyaralás rengeteg mindent felboríthat a napi rutinodban, beleértve a sportolási és a táplálkozási szokásaidat. Ha a többség közé tartozol, akkor valószínűleg a sport az utolsó dolog, amire ilyenkor gondolni szeretnél. A svédasztalos reggeli, a parton elfogyasztott koktélok ugyanis sokkal vonzóbban hangzanak, a reggeli futásnál vagy edzőterem keresgélésnél. Azonban, ha megtartanád a formát, amiért annyit küzdöttél, akkor a következő egyszerű tippek segíthetnek abban, hogy véghez vidd a terved.

Nyaralás alatt top formában maradni? Nem lehetetlen, mutatjuk, hogy csináld

Fotó: PintoArt / Shutterstock

Nyaralás alatt is formában maradni: erre nagyon figyelj oda

Tartsd magasan a fehérjebeviteled

Talán az egyik legfontosabb a magas fehérjebevitel, ami az izmok megtartásához és az éhségnélküliség fenntartásához is hozzájárul, ezért dobj be a bőröndödbe pár fehérje szeletet vagy tegyél el fehérjeport. Ugyanis amellett, hogy finomak, könnyen magaddal viheted őket a strandra vagy egy városnézésre is. A főétkezéseknél is figyelj arra, hogy a tányérodon megfelelő mennyiségű fehérje legyen, mint például tojás, szárnyas, vörös hús vagy hal.

Tervezd meg az étkezéseidet

Ne foszd meg magad a helyi specialitásoktól, csupán figyelj oda, mikor mennyit eszel. Nem kell reggeltől estig finomságokkal tömni magad, élvezheted a kulináris élményeket anélkül is, hogy minden sarkon megállnál venni valamit. Amennyiben pedig induláskor fehérjeszelet is dobtál be a táskádba, helyettesíthetsz vele egy étkezést.

Válaszd a diétásabb verziót

Manapság már rengeteg helyen lehet kapni édesítővel készült termékeket, sőt még paleo finomságokat is. Ha éppen elcsábulnál egy fagyira, ne mondj nemet rá, válassz belőle cukormentes változatot. Édes, szirupos koktél helyett pedig kérj inkább egy pohár fröccsöt.

Csak egy kis odafigyelés kell: 100 gramm dinnyében például 30 kcal van

Fotó: Olena Chukhil / Shutterstock

Igyál sok folyadékot

Amellett, hogy a melegben elengedhetetlen a megfelelő hidratálás, a folyadékkal el is tudod telíteni magad, így kevésbé érzed majd magad éhesnek.

Futás helyett sétálj egyet

Persze sokan vannak, akik rengeteget gyalogolnak a vakációjuk során, hiszen a gyönyörű, történelmi városokat úgy lehet csak igazán felfedezni. Amennyiben azok közé tartozol, akik az egész nyaralást a parton töltik csak lógatva a lábukat, akkor legalább iktass be esténként egy kis sétát, amikor már nincs akkora hőség.