Schmuck Andor halála: 10 millió forintos kezelés segíthetett volna, de nem maradt pénze magára?

Tehetős volt vagy sem?

Bár a közvélemény úgy tudta, hogy Schmuck Andor vagyona több mint jelentős, az előbb leírtakat tekintve talán ez csak a látszat volt. Egykori tehetőssége azonban nem kérdés, hiszen tudva levő, hogy a jótékonyság a lételeme volt, elsősorban az idősek védőszentjeként ismerték, aki időt, energiát és pénzt sem sajnálva segítette a rászorulókat. Amije volt is, azt tovább ajándékozta szeretetből. Így, mikor neki lett volna szüksége pénzre, feltehetően nem állhatott rendelkezésére az összeg. S mint mindig adakozó ember, alighanem restellt volna ő pénzt kérni az ismerőseitől.

A jótékonykodás, adakozás a szívügye volt: majd mikor neki lett volna szüksége rá, nem kért segítséget... (Fotó: Székelyhidi Balázs)

Külföldi kezelés is szóba jött?

Schmuck Andor A Nagy Duett-beli versenytársa, Aurelio a Borstól tudta meg a tragikus hírt hétfő délután. Alig talált szavakat barátja elvesztése miatt, de annyit elárult, bár Andor a betegségéről nem beszélt sokat nekik, egy luxemburgi utat emlegetett – alighanem külföldi gyógymódok után is érdeklődött.

Bár jókedve látszólag töretlen volt, közeli barátai elismerték, a pünkösdi diagnózis után megtört benne valami, erről árulkodik az iménti nyilatkozata, s az, hogy a Tisztelet Társasága jövőjének bebiztosításán dolgozott.

Kérdőjelek és gyász...

Hogy a végül nem megvalósult önköltséges kezelés célravezető lett volna, vagy külföldön találhatott volna gyógymódot, az már sosem derül ki. Mint ahogy egyelőre a hétfőn nyilvánosságra került halálhír pontos körülményei sem tisztázottak. Bár az első hírek szerint az idegenkezűséget kizárták, sokan azt találgatják, hogy a betegség szövődményei okozták-e a tragédiát vagy valami más történt… A körülmények legalábbis gyanakodásra adnak okot, hiszen ahogy a Bors fényképei is bizonyítják, a helyszínelés meglepően sokáig tartott, a lefoglalt személyes tárgyak között pedig egy kólás üveg is feltűnt és egy rejtélyes doboz is, amiben egyesek szerint talán iratok lehettek. A kérdésekre talán egy nap választ kapunk, de az űr örök marad…