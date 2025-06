Magyaros űrkaja: ezt eszi most Kapu Tibor odafent

Minden plusz grammnak ára van, így előnyben részesítik, ha a világűrben fagyasztva szárított, azaz liofilizált élelmiszereket fogyasztanak az asztronauták. Ez nemcsak gazdasági, hanem az ételek szavatossága szempontjából is fontos, hiszen ezek az ételek sokkal tovább elállnak. Az űrben tehát más szabályok uralkodnak az étkezésben, úgyhogy ha kíváncsi vagy mit eszik odafent Kapu Tibor, olvass tovább!

Kapu Tibornak tápanyagban gazdag, hőkezelt és biztonságosan csomagolt étel kell ennie az űrben.

Fotó: Helen H. Richardson/MediaNews Group/The Denver Post via Getty Images / Gettyimgaes

Diéta és tiltólista

Kapu Tibor már hónapok óta szigorú étrendet követett. A NASA és az Európai Űrügynökség komoly listákat állított össze arról, hogy mit ehet egy asztronauta és mit nem. Az ok egyszerű: ami a Földön talán csak puffaszt, az odafent komoly problémákat okozhat.

A magyar űrhajós például nem ehet hagymát, fokhagymát, babot vagy más ételt, amely fokozza a gázképződését. A koffein, az alkohol és a szénsavas italok szintén tiltólistán vannak. Utóbbiak azért, mert a buborékokkal együtt a gyomor tartalma is visszajönne a gravitáció nélküli környezetben.

Kenyeret azért nem szabad felvinni az űrbe, mert a lebegő morzsák tönkretehetik a műszereket, ráadásul be is lélegezhetik azokat az asztronauták, ami igen kellemetlen következményekkel járhat. Kenyér helyett ezért inkább tortillát szoktak vinni.

Ami viszont mindenképpen szükséges, az a könnyen emészthető, tápanyagban gazdag, hőkezelt és biztonságosan csomagolt étel.

Van magyaros menü az űrben?

Szerencsére Kapu Tibor nem marad teljesen hazai ízek nélkül. Az űrutazására speciálisan magyarosított menüsort is készítettek a kutatók és dietetikusok, szoros együttműködésben a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központtal. Így kerülhetett fel az étlapra például csirkepaprikás galuskával, vagy tejberizs meggyes szósszal. Mindez szigorúan fagyasztva, vákuumozva, és tubusba vagy zacskóba zárva.

A küldetés előtt az űrhajósok végigkóstolhatták az űrmenüt, kiválaszthatták, hogy milyen ételeket szeretnének fogyasztani. Kapu Tibor menüjébe került némi pikánsabb, magyar fejlesztésű porított vagy liofilizált élelem is. Sőt, egy kis különlegességgel is készültek Kapu Tibornak a hazai kutatók, ugyanis egy saját fejlesztésű űrcsoki is felkerült az ISS fedélzetére. A dizájn és a csomagolás természetesen az űrviszonyokhoz igazodik, de a lényeg: ez nem akármilyen édesség. Komoly táplálkozástudományi tervezés áll mögötte, és nemcsak energiapótlásra szolgál, hanem hangulatjavításra is.