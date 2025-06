Na de mit csinál pontosan Kapu Tibor odafent?

Kapu Tibor magyar űrhajós különleges földmegfigyelési kísérletet hajt végre a HUNOR-program részeként, amelyet a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet (FI) javasolt. Küldetése során a Föld éjszakai féltekéjén zajló aktív zivatartevékenységet fogja lefotózni az űrből.

Különleges kísérleteket hajt végre Kapu Tibor az űrben.

Fotó: Czeglédi Zsolt / Facebook

A projekt célja a villámaktivitás és a zivatarfelhők felett fellépő elektromos eredetű fényjelenségek – például a „sprite” és „elve” jelenségek – megfigyelése. Az így nyert adatok segíthetnek a földi villámészlelő rendszerek hatékonyságának ellenőrzésében, és hozzájárulhatnak a zivatarok elektromos aktivitásának pontosabb megértéséhez, amely kulcsfontosságú lehet az éghajlatváltozás kutatásában is. A HUN-REN FI által koordinált UHU projekt nemzetközi összefogással valósul meg. Az egyik kiemelt partner dr. Yoav Yair, az izraeli Reichman Egyetem professzora, aki több űrmisszióban is részt vett hasonló célkitűzésekkel, így tapasztalata kiemelten fontos a zivatarcélpontok előrejelzésében. A projekthez több mint tíz országból húsz intézmény csatlakozott, akik valós idejű észleléseket, mérési adatokat és tudományos elemzéseket biztosítanak a küldetés sikeréhez. Kapu Tibor küldetése nem csupán Magyarország számára jelent áttörést, hanem fontos része a globális tudományos együttműködésnek is.

Áttörést jelenthet Kapu Tibor kutatása.

Fotó: Leszek Szymanski

A magyar részvétellel zajló földi megfigyelési projekt nemcsak tudományos szempontból jelent áttörést, hanem jól példázza, hogy hazánk egyre aktívabb szereplője a nemzetközi űrkutatásnak. Kapu Tibor missziója révén Magyarország nemcsak jelen van az űrben, hanem értékes adatokat is szolgáltat az éghajlatváltozás és a zivatartevékenység mélyebb megértéséhez – ez pedig a jövő kutatásainak alapját képezheti.

A Semmelweis Egyetem kutatói is kezdeményeztek két kísérletet

Rekordszámú, 25 kutatás vár Kapu Tiborra a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén, közülük kettőt a Semmelweis Egyetem kutatói kezdeményeztek. A közlésük szerint a tudományos programba bekerült az űrutazás során fellépő egészségügyi – kardiovaszkuláris és egyensúlyszervi – problémák telemedicinás kísérlete és egy nanoszál alapú szemészeti gyógyszer-formuláció alkalmazásának vizsgálata is mikrogravitációs körülmények között.