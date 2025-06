„Amibe bele fog abban sikeres lesz” - Kapu Tibor gyerekkoráról így mesélnek a szülei

Kapu Tibor, a következő magyar kutató- és űrhajós elképesztő kalandra szánta el magát, amikor elindult szülővárosából, Nyíregyházáról megvalósítani régóta dédelgetett gyermekkori álmát - a világűr meghódítását. A fiatal űrhajós családja nem messze éltek, Gyulaházától, onnan ahol Farkas Bertalan - az első magyar űrhajós született. Tibor édesanyja visszaemlékezései alapján fia már óvódásként kitűnt társai közül.

Kapu Tibor szülei büszkén nyilatkoztak űrhajós fiukról a Tv2 Tények stábjának / Fotó: MW

Kapu Tibor szülei nem űrhajósnak nevelték fiukat

Az űrhajós édesanyja, Kapu Tiborné meghatottan emlékszik vissza Tibor óvódás éveire, amikor fia már kiemelkedő tehetséggel és elszántsággal mindig épített valamit legoból vagy építő kockából, amire már az óvónők is felfigyeltek. Soha nem volt gond a tanulmányi eredményeivel, mivel már kicsi korában már mindenre tudta a választ és több mindenre tudod odafigyelni. Az érettségire különleges módon készült Tibor, amit a szülei teljes aggodalommal nézték végig - könyv előtte, gitár a kezében és zene a háttérben szólt.

Tv2 Tények információi szerint Tibor már fiatalon nagyon önálló volt és szinte alig kért segítséget - sőt nem hagyta, hogy bármit is megcsináljanak helyette. Tibor szülei mindig és mindenben támogatták Tibort és húgát, Csillát bármire is fogtak bele. Ha nem sikerült nem helyeztek nyomást a gyerekeikre, továbbra is biztosították őket a támogatásaikról.

Tibor édesapja, idősebb Kapu Tibor visszaemlékezései alapján az adrenalin dús és vadabb élményeiről utólag értesítette őket fiúk ezzel is elkerülve az aggodalmaikat pl. egy görögországi bungee jumping élményétől osztott meg szüleivel egy videó formájában.

Kapu Tibor és 5 évvel fiatalabb testvére, Csilla között mindig is nagyon jó kapcsolat volt már gyermekkoruk óta. Tibor határozott véleménye mellett is fontos, kishúgáé is. Csilla elmondása szerint Tibor amikor megerősítésre vágyott, akkor húga is mindig biztatta és támogatta bátyját a terveiben.

A szülők utólag tudták meg, hogy Tibor jelentkezett a HUNOR Programba, majd kiderült, hogy őt választották ki a 240 jelentkező közül, a 44 legesélyesebb közé. A szülők nagyon büszkék fiukra és az elért sikereire, de továbbra sem szűnt meg az aggodalom az űrhajózással járó kihívások miatt.