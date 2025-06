Kapu Tibor társa szerint, a magyar űrhajós tartja össze a csapatot

A SpaceX élő adásában jelenleg egymás után mutatják be a legénység tagjait, és az ismertetővideók alapján gyorsan kiderült, hogy Kapu Tibor a csapat egyik központi figurája.

Kapu Tibor csapata meghatározó, nélkülözhetetlen alakja.

Társai elismerően nyilatkoztak a nyíregyházi születésű magyar űrhajósról, aki már puszta jelenlétével is képes oldani a feszültséget. Peggy Whitson, az egyik legtapasztaltabb amerikai űrhajós úgy fogalmazott: Kapu Tibor az, aki igazán összefogja a csapatot, írja az Index. A magyar űrhajós maga is megszólalt az élő közvetítésben, és hangsúlyozta: számára a legfontosabb cél, hogy büszkévé tegye családját és hazáját. Kapu Tibor karizmája, szakmai tudása és embersége már most mély nyomot hagy csapattársai és a nemzetközi közvélemény szemében. Magyarország történetének egyik legnagyobb űrutazása előtt állva az ő szerepe különösen meghatározóvá vált.

Kapu Tibor a kilövésre vár.

Fotó: ZUMAPRESS.com

Ahogy a küldetés elindul, Kapu Tibor nemcsak saját szakmai felkészültségét teszi próbára, hanem azt is megmutatja, mire képes egy jól felkészült, nemzetközi csapatban dolgozó magyar űrhajós. Szerepe nemcsak technikai, hanem emberi szempontból is kulcsfontosságú, és a most következő napok bizonyítják majd igazán, mit jelent egy csapatot valóban összetartani – akár a világűr peremén is.