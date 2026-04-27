Árulkodó jelek: Meseszép párja tényleg szakított a sztársportolóval

Szinte megerősítette a váratlan szakítás hírét a Taylor Fritz teniszező barátnőjeként megismert Morgan Riddle. A meseszép influenszer legújabb képein a sasszemű rajongók vették észre az árulkodó jeleket.
Morgan Riddle az egyik fotón egy olyan pólóban pózol, amelyen a következő szöveg áll:
a világ legjobb exbarátnője.
Egy másik képen pedig költözéshez használt dobozok láthatók.
A világranglista 9. helyén álló teniszező, Taylor Fritz és Morgan Riddle még 2020-ban jöttek össze, hetekkel ezelőtt viszont szárnyra kaptak a pletykák, hogy a kapcsolatuk véget ért. Az influenszer közel 500 ezres rajongótábora szerint pedig a most megosztott fotósorozat szinte egyenlő a szakítás hírének megerősítésével.
Hiányozni fogsz a teniszversenyekről, de én akkor is követni foglak
– idézi a The Sun az egyik kommentelő szavait.
