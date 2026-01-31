Aprócska bikiniben hódít Taylor Fritz szuperszexi barátnője

Az Australian Open egyik nagy esélyese, Taylor Fritz hétfőn sima vereséget (3-0) szenvedett az olasz Lorenzo Musetti ellen, így számára idő előtt véget ért a torna. A csalódásával azonban nem marad egyedül: otthon várja bombázó párja, Morgan Riddle, akit sokan minden idők egyik legdögösebb modelljeként emlegetnek. A pár 2020 óta van együtt, azóta pedig a teniszvilág egyik legnépszerűbb sztárduójává nőtték ki magukat.

Morgan Riddle (balra) és Taylor Fritz a teniszvilág egyik álompárja Fotó: David Becker - Formula 1

Morgan Riddle igazi címlapsztár

A 28 éves modellt a világ legismertebb szépségei között tartják számon, nem véletlenül: nemrég a Vogue címlapján is főszerepet kapott. Ám nem csak a magazinok világában érzi otthon magát – saját Instagram-oldalán előszeretettel oszt meg fotókat követőivel. Legutóbb a Bahamákról jelentkezett be, ahol egy apró piros bikiniben pózolt, ami természetesen tökéletesen állt rajta.