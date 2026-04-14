Egyedülálló fotókat vállalt be terhesen: Meseszép kismama az ismert focistafeleség

Tátva maradt az emberek szája, milyen lenyűgöző fotósorozattal jelentkezett a Liverpool és a Newcastle korábbi kapusának, Loris Kariusnak a felesége. Az ismert riporternő, Diletta Leotta második közös gyermekükkel várandós.

Fotó: Leonardo Fernandez - FIFA / Getty Images

Loris Karius és Diletta Leotta 2022 vége óta alkotnak egy párt, első gyermekük, Aria egy évvel később jött a világra, a riporternő pedig most ismét babát vár. Ennek ellenére – vagy éppen ezért – egy együttműködés részeként olyan fotósorozat készült a meseszép kismamáról, amelyen egy citromsárga felszerelésben teniszezik.

Az anyaság megváltoztatott. Minden szepontból másnak érzem magam. Minden időmet a lányomnak szentelem

– fogalmazott még 2023-ban, első gyermekének megszületése után az anyaságról Diletta Leotta.