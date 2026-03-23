Bikiniben fotózták a meseszép modellt, akit titokban feleségül vett a sztársportoló

A 26 éves svéd atléta, Armand Duplantis és két évvel fiatalabb modell szerelme a hírek szerint nemrég titokban egybekelt. A pár zárt körű ceremónia keretében, Svédországban kötötte össze életét, ugyanakkor a jövőben egy elegáns franciaországi ünnepséget is terveznek. A a svéd állampolgároknak a külföldön kötött házasságot hazájukban hivatalosan is regisztrálniuk kell, az esemény titokban zajlott, és a nyárra időzítették a nagy, fényűző menyegzőt.
Az esküvő szervezője azonban véletlenül elárulta, hogy Duplantis nyáron kihagy néhány versenyt, hogy megünnepelhesse házasságkötését, amire a sportoló így reagált:
Jobb lett volna, ha nem mond semmit. Kissé meglepett, hogy kikotyogta, de így alakult.
A kétszeres olimpiai bajnok 2020-ban ismerkedett meg Desire Inglanderrel, majd a párizsi olimpiai aranyérem megszerzése után kérte meg a kezét. A 24 éves svéd modell és influenszer rendszeresen jelen van szerelme versenyein, persze amikor éppen nem valamelyik világmárka fotózásán tündököl.
