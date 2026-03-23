BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Emőke névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Bikiniben fotózták a meseszép modellt, akit titokban feleségül vett a sztársportoló

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 23. 05:00
A rúdugrás világcsúcstartóját felbosszantotta, hogy nyilvánosságra hozták az esküvőjét. Armand Duplantis és szerelme, Desire Inglander kimondták a boldogító igent.

A 26 éves svéd atléta, Armand Duplantis és két évvel fiatalabb modell szerelme a hírek szerint nemrég titokban egybekelt. A pár zárt körű ceremónia keretében, Svédországban kötötte össze életét, ugyanakkor a jövőben egy elegáns franciaországi ünnepséget is terveznek. A a svéd állampolgároknak a külföldön kötött házasságot hazájukban hivatalosan is regisztrálniuk kell, az esemény titokban zajlott, és a nyárra időzítették a nagy, fényűző menyegzőt. 

Armand Duplantis és szerelme Desire Inglander / Fotó: Stephane Cardinale - Corbis

Az esküvő szervezője azonban véletlenül elárulta, hogy Duplantis nyáron kihagy néhány versenyt, hogy megünnepelhesse házasságkötését, amire a sportoló így reagált:

Jobb lett volna, ha nem mond semmit. Kissé meglepett, hogy kikotyogta, de így alakult.

A kétszeres olimpiai bajnok 2020-ban ismerkedett meg Desire Inglanderrel, majd a párizsi olimpiai aranyérem megszerzése után kérte meg a kezét. A 24 éves svéd modell és influenszer rendszeresen jelen van szerelme versenyein, persze amikor éppen nem valamelyik világmárka fotózásán tündököl.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
