Vadító dekoltázst villantott a világ legszexibb olimpikonja

A hollandok olimpiai ezüstérmes gyorskorcsolyázónője, Jutta Leerdam csupán a kiváló sportteljesítményének köszönhetően is nagy hírnévre tehetett volna szert, de alighanem a mesébe illő szépsége is közrejátszott abban, hogy az Instagramon már több 5 millióan követik. A többszörös világbajnok hölgy a Youtuberből lett bokszoló, Jake Paul menyasszonya, de a szőke bombázót a gyűrű sem akadályozza meg abban, hogy néha a férfi rajongói kedvében járjon.

Jutta Leerdam az egyik legdögösebb sportoló az egész világon Fotó: Jurij Kodrun - International Skating Union

Jutta Leerdam dekoltázst villantott

Az álomszép lány többnyire sportos szettekben mutatkozik, viszont néhanapján merész öltözékben készült fotókkal borzolja a kedélyeket. Nemrégiben az autójában készített egy szuperszexi szelfit, amellyel nem hagyott sokat a képzelőerőre: dekoltázsát az egész világ megcsodálhatta.