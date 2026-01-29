Vadító dekoltázst villantott a világ legszexibb olimpikonja

A hollandok olimpiai ezüstérmes gyorskorcsolyázónője, Jutta Leerdam csupán a kiváló sportteljesítményének köszönhetően is nagy hírnévre tehetett volna szert, de alighanem a mesébe illő szépsége is közrejátszott abban, hogy az Instagramon már több 5 millióan követik. A többszörös világbajnok hölgy a Youtuberből lett bokszoló, Jake Paul menyasszonya, de a szőke bombázót a gyűrű sem akadályozza meg abban, hogy néha a férfi rajongói kedvében járjon.
Az álomszép lány többnyire sportos szettekben mutatkozik, viszont néhanapján merész öltözékben készült fotókkal borzolja a kedélyeket. Nemrégiben az autójában készített egy szuperszexi szelfit, amellyel nem hagyott sokat a képzelőerőre: dekoltázsát az egész világ megcsodálhatta.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.