Kamerák előtt veszett össze Brasch Bence Kiss Ramónával – ez A Nagy Duettet is érinti

Jelenleg az egész országot A Nagy Duett tartja lázban. Olyan sikereket értek el ezzel a műsorral, amelyre még a készítők sem számítottak, és a hatalmas nézettség láttán úgy döntöttek, hogy meghosszabbítják a show-t két műsorral. Ennek következtében most vasárnap lesz a nagy döntő, amelynek keretei között három páros méri össze tudását: Nótár Mary és Aurelio, Hegyes Berci és Mihályfi Luca, valamint Kiss Ramóna és Brasch Bence. Mindhárom páros nagyon összekovácsolódott, fontosak egymás számára és nyerni akarnak. Lékai-Kiss Ramóna most egy mókás, mégis megható videóval jelentkezett be.

Brasch Bence bár - színész lévén - szeret szerepelni, nem igazán rajong azért, hogy a közösségi oldalakon élje az életét. Ramóna nagyon szerette volna, hogy rendszeresen vlogoljanak közösen, Bence azonban ebben nem volt partner. Ezért Rami úgy döntött, titokban kezd el egy videót készíteni, amit azonban Bence meglátott és teljesen kiakadt:

Tudtam, hogy ezt akarod! Titokban fel akartál venni! Titkos felvételt akartál rólam készíteni

- vádaskodott Bence, mire Rami egyből terelni kezdte a témát.

Felháborodását fejezte ki, amiért mindig valamilyen létra van a háttérben, amikor ő forgat, mire Bence dühösen felcsattant, hogy nem elég magas ahhoz, hogy létra nélkül tudjon dolgozni.

A viccelődős marakodás után azonban a páros komolyra fordította a szót: megköszönték a szavazóktól, hogy mindeddig támogatták őket A Nagy Duettben, és kifejezték, hogy milyen sokat jelent nekik az, hogy a döntőben lehetnek.

A bűbájos és vicces videót IDE kattintva lehet megtekinteni.