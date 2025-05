A Nagy Duett párosai döntöttek: Ramóna és Bence lettek a győztesek

Ahogyan az már lenni szokott, most, anyák napja vasárnapjának reggelén is elkészültek a rövid videóinterjúk a még versenyben lévő párosokkal. A kérdésekre adott válaszokból kiderül többek között, hogy Radics Gigi notórius késő, de a TV2 Play nézői arra is választ kapnak, hogy a sztárok szerint melyik párost érintené igazán mélyen, ha A Nagy Duett döntője előtt kellene távozniuk. És ha már anyák napja, felmerült a kérdés, hogy melyik párost tartják a legalkalmasabban, a keresztszülői feladatokra. Nos, a döntés egyhangúra sikeredett, hiszen három páros is a Lékai-Kiss Ramóna-Brasch Bence duót jelölte meg.

A Nagy Duett anyák napjához köthető szavazásán Mary és Aurelio is döntöttek (Fotó: TV2)

A Nagy Duett párosai egyértelmű döntést hoztak

A kérdést első körben Nótár Mary és Aurelio kapta meg, akik nem sokáig hezitáltak a döntésük előtt. Aurelio ugyan sebtében felkérte duettpartnerét a nemes feladatra, de végül…

Szerintem ők lennének számomra a jelöltek, mert a Brasch Bence egy eléggé ütőképes fickó

– indokolt a fiatal híresség.

Másodjára a műsor szerelmespárja, vagyis Mihályfi Luca és Hegyes Berci dönthettek a fontos kérdésben. Ők, leginkább azt tudták hamar eldönteni, hogy kire nem bíznák ezt a nemes feladatot. A profi táncos azonnal rávágta, hogy Aurelio kiesett a keresztszülői korárból. Végül pedig közösen meghozták a döntést, ők is Ramit és Bencét érzik a legalkalmasabbnak.

Elérkeztünk Radics Gigi és Visváder Tamás közös döntéséhez. Igen, itt sem született új a nap alatt. Igaz, ahogy a többiek, ők is kiemelték, hogy a többi párossal sincsen gondjuk a keresztszülő kérdéskört tekintve, de végül mindketten egyetértettek abban, hogy a Lékai-Kiss Ramóna-Brasch Bence páros a jó döntés.

Jól állnak anyagilag. Hoznának ajándékot is...

-- viccelte el a döntést Radics Gigi.

Végül, de nem utolsó sorban a mindenki által leginkább alkalmasnak ítélt pároshoz is elért a staféta. Lékai-Kiss Ramóna és Brasch Bence pedig így döntöttek: