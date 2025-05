Nagyon aggódnak a rajongók Kiss Ramónáért és Brasch Bencéért: a TV2 egész stúdiója várakozik most

A Nagy Duett a mai napon olyan meglepetéseket tartogatott a nézőknek, hogy attól bizony mindenki álla leesett. Ezeddig három páros csillogtatta meg tudását, Hegyes Berci és Visváder Tamás pedig olyan profin énekeltek, hogy már-már mestereknek is elmehetnének. Ez bizony mindenki számára meglepő volt, és még a zsűri szeme is kikerekedett. Most azonban egyre jobban úrrá lett a stúdión a feszültség és az idegesség. Brasch Bence ugyanis ma színházban dolgozik, nemrég ért véget az előadása, így még nem érkezett meg A Nagy Duett stúdiójába. Kiss Ramóna és minden néző nagyon várja már. Ez az oka annak, hogy még egy produkcióval sem álltak színpadra, így könnyen lehet, hogy kétszer kell egymás után énekelniük.

A rajongók és a páros szurkolói kezüket tördelve reménykednek, hogy időben megérkezik Bence.