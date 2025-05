A döntő előtt érkezett a csattanós pofon: ők A Nagy Duett elődöntőjének kiesői

A Nagy Duett koncepciója rettenetesen izgalmas: ki ne nézné érdeklődéssel és izgalommal azt a műsort, ahol egy profi énekes mellé egy nem énekes hírességet állítanak, s ők hétről hétre szórakoztató, vicces, vagy éppen egyre ügyesebb produkciókat adnak elő? Pontosan erről szól A Nagy Duett, ami valamiképpen a Dancing With the Starsszal állítható párba, ahol pedig profi táncosokkal adnak elő koreográfiákat a celebek. A Dancing már évek óta az ország elsőszámú kedvence, és mindig mindenki várja az őszt, hogy újra elrajtoljon mindenki kedvenc műsora. A Nagy Duettre azonban hosszú éveket kellett várni, hogy új évaddal jelentkezzen. Számítani lehetett arra, hogy sok nézőt fog vonzani, na de hogy ennyit? Olyan rekordokat döntött a show, hogy a TV2 úgy döntött, két adással meghosszabbítják a műsort. Ennek keretei között ma került sor az elődöntőre, azaz a versenyzők immár a döntőbe jutásért énekeltek.

A zsűri most nem menthette meg egyik párost sem

Bár hatalmas volt a tét és a versenyzők apait és anyait is beleadtak a produkciókba, azért nevetésben nem volt hiány! A produkciók, mint mindig, most is zseniálisan viccesek voltak, a nézők a hasukat fogták a nevetéstől, és igazán hatalmas bulit csaptak. A végén azonban nem maradhatott el a dráma, s kiderült, melyik páros köszön el az elődöntőben:

Adásgyőztesként Mihályfi Luca és Hegyes Berci párosa került ki, így tehát Nótár Mary és Aurelio, Kiss Ramóna és Brasch Bence, valamint Radics Gigi és Visváder Tomi párosa került a veszélyzónába. A zsűri ezúttal nem menthetett meg párost, de versenypontot adhattak, így Kiss Ramóna és Brasch Bence párosa jutott tovább. Ezután a közönség döntött, akiknek a szavazata alapján Nótár Mary és Aurelio párosa jutott tovább.