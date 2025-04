Aurelio A Nagy Duettről: „Be vagyok tojva rendesen”

A Nagy Duett 2025 indulása óta óriási népszerűségnek örvend, így örülhettek a nézők, amikor a TV2 bejelentette a nagy hírt, amely szerint két további adással jelentkeznek. Ez azt jelenti, hogy a showműsor döntője május 11-én lesz. Most vasárnap az öt, még versenyben lévő páros azért küzd, hogy bejusson a műsor május 4-i elődöntőjébe. Az pedig, hogy ki lesz idén a legszórakoztatóbb sztárpár, vagyis A Nagy Duett győztese, az a május 11-i döntőben dől el.

A Nagy Duett: Aurelio és Nótár Mary nagyon szeretne a döntőbe jutni (Fotó: Bors)

A Nagy Duett: Aurelio egészen másképp áll hozzá a versenyhez

Aurelio és Nótár Mary nagyon jó párost alkotnak a színpadon, szoros barátságot is kötöttek, illetve hétről hétre bizonyítják, hogy a kemény munkának megvan a gyümölcse. Aureliót nemrég a Farm VIP-ben határozott és céltudatos versenyzőként ismerhettünk meg, A Nagy Duettben azonban egészen más arcát láthatjuk. A Borsnak adott interjújában most elárulta, hogyan készül az adásokra:

„Egy fokkal szerényebben, hiszen itt olyan előnyben vagyok, hogy nem egyedül küzdök, hanem Mary-vel, ketten azért könnyebb. A Farmot nagyon taktikusan csináltam, ezt pedig teljes mértékben alázattal. Amit a Farmon a termeléseknél nem mindig vettem teljesen komolyan, azt itt az éneklésnél és a táncnál nagyon komolyan veszem. Egész nap gyakorlok, remélem, hogy meglesz a gyümölcse, ma is elénekeltem már legalább négyszer a dalt, amit elő fogunk adni.”

Aurelio azt mondja, nem gondolkodnak előre, mindig az adott feladatra koncentrálnak; vagyis arra, hogy jól teljesítsenek és továbbjussanak.

„Nyilván nagyon örülnénk és nagyon szeretnénk a döntőbe jutni, de egyelőre nem szaladunk most ennyire előre, mert nekem minden hetet meg kell ugranom az én hangommal, ami már mindenki számára kiderült, hogy nem igazán van”

- mondta nevetve, majd hozzátette: „Toljuk keményen, én beleteszek minden energiát és minden szabadidőmet, ami van. Azért nekem van egy 3 éves kislányom, aki egyébként temperamentumra nagyon hasonlít rám, úgyhogy akadnak otthoni feladataim is bőven. Hála Istennek, a párom és a családom nagyon segítőkész és sokat levesznek a vállamról, hagyják, hogy gyakoroljak. Annyit azért elmondhatok, hogy ezen a héten egy nagyon nehéz számunk lesz, be is vagyok tojva rendesen”. Aurelio egyébként a hetek alatt valamelyest már megszokta, hogy egy ilyen fellépés milyen felkészüléssel jár, ennek ellenére mindig izgul.