Jennifer Lopez arcsérülést szenvedett az American Music Awards 2025 próbáján

Jennifer Lopez tervei, miszerint ő lesz az AMAs 2025 házigazdája, majdnem füstbe mentek, miután csúnya arcsérülést szenvedett. Az 55 éves énekesnő kedden az American Music Awards 2025 próbáján sérült meg.

Jennifer Lopez Instagram oldalán mutatta meg rajongóinak, hogy megsérült az arca (Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE / Northfoto)

Jennifer Lopez megsérült

Jennifer Lopez mostanában gőzerővel készül az American Music Awards 2025-re, ahol nemcsak fellépőként, hanem házigazdaként is részt fog venni az eseményen. A minap azonban az egyik próba közben csúnyán megsérült. Az 55 éves énekesnő múlt kedden az Instagram oldalán a sztorijában osztotta meg a rajongóival, hogy megsérült az arca. Két képet osztott meg magáról, az egyiken látszik, hogy épp jegeli az orrát. A képhez annyit írt, hogy:

Szóval ez történt...

A másik képnél pedig megmutatta az orrát, amin egy vágás látható. Ehhez pedig annyit írt, hogy:

az @amas próbáján

Jennifer Lopez-t egy plasztikai sebész látta el

Az énekesnő nem árult el többet a sérülésével kapcsolatban, de annyi kiderült, hogy szerencsére hamar jó kezekbe került. Egy híres plasztikai sebész, Dr. Jason Diamond varrta össze Jennifer Lopez vágását, amit az énekesnő szintén egy képpel dokumentált. A közös képhez pedig annyit írt, hogy:

Köszönöm, hogy összevarrt, Dr. Diamond

Jennifer Lopez már rutinos fellépőnek számít az American Music Awards-on (Fotó: River / MEGA / Northfoto)

Jennifer Lopez lesz az American Music Awards 2025 házigazdája

Az 55 éves énekesnő lesz a házigazdája az American Music Awards 2025 éves díjátadónak, amelyet a CBS és a Paramount+ is élőben közvetít majd május 26-án, hétfőn. Továbbá fellépőként is részt vesz majd az eseményen, számos más sztárfellépővel együtt. Jay Penske, a Dick Clark Productions vezérigazgatója a múlt héten úgy nyilatkozott a popdíváról, hogy:

Nagy örömmel üdvözöljük Jennifer Lopezt az American Music Awards házigazdájaként. Jennifer hihetetlen tehetsége és páratlan színpadi jelenléte ideális házigazdává teszi őt. Tudjuk, hogy egyedülálló energiáját a nyár hivatalos nyitóünnepségére is elhozza majd.

Jennifer Lopez nem először lesz a házigazdája ennek a rangos eseménynek. 2015-ben már egyszer felkérték rá, illetve legalább tízszer fel is lépett rajta.

Jennifer Lopez már elküldte a kívánságlistáját a budapesti fellépésére (Fotó: John Palmer / Northfoto)

Jennifer Lopez készül a budapesti koncertjére is

Bár az ideje nagy részét az American Music Awards 2025 próbái teszik most ki, Jennifer Lopez készül a többi koncertjére is. Többek között a budapesti fellépésére is, ami júliusban lesz. Az 55 éves énekesnő pedig már a kívánságlistáját is elküldte.