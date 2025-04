Megérkezett Jennifer Lopez kívánságlistája: ezeket kérte az öltözőjébe

Jennifer Lopez budapesti koncertjéig már kevesebb mint 3 hónap van hátra, így érthető, hogy a rajongók már tűkön ülnek. Persze a szervezőknek még minden percre szüksége van, hogy az összes körülmény ideális legyen a díva érkezéséhez, különösen, hogy a napokban az a „kívánságlista” is megérkezett, amit az énekesnő csapata állított össze. A szervezőcég tulajdonosa, Guba Gábor a Bochkorban mesélt a részletekről.

Jennifer Lopez koncertjéhez 10-15 fős stábra van szükség: pedikűrös, fodrász és énektanár is lesz Fotó: Stringer/Northfoto

Július 20-án nem akármilyen világsztár érkezik az MVM Dome-ba, ugyanis Jennifer Lopez Up All Night turnéja egyik megállójának választotta hazánkat. Ez persze nem kis szervezkedéssel jár, különösen, hogy a popdívának kifejezetten magasak az igényei. Még az sem mindegy, hogy az öltözőjét milyen bútorokkal rendezik be.

Az egy teljesen publikus dolog, hogy mi kerül be az öltözőbe, illetve milyen cateringet kér. De természetesen vannak olyan túlzások, plusz kérések, amiket a management belerak, de utána nem használnak. Viszont, amiket ő kért, tehát a nagyon kényelmes, magas minőségű bútorzat, illetve az olyan funkcionális dolgok, mint a szobabicikli vagy nyújtópad teljesen érhetők. JLo ugyanis nem csak egy nagyszerű énekesnő, és színpadi művész, hanem fantasztikus táncos is, amihez elengedhetetlen a bemelegítés

– árulta el Bochkor Gábor kérdésére.

„A szállodák esetében mi tettünk javaslatokat. Elküldtük Budapest 5-6 kiemelkedő szállodájának paramétereit nagyon részletesen, sőt mi személyesen meg is néztük az összes elnöki lakosztályt emiatt. Ezek után pedig ők döntenek” – mondta.

Jennifer Lopez Ben Affleckkel is jöhetett volna

Mint kiderült, a koncert egyeztetési folyamata nem az elmúlt 1-2 évben kezdődött, hanem még a Covid előtt, amikor Jennifer Lopez és Ben Affleck még egy párt alkottak. Így a szervezők érthető módon reménykedtek is abban, hogy a színész talán elkíséri feleségét a turnéra. Mostanra azonban az is szinte csoda, hogy JLo fellép hazánkban.

„5-6 évvel ezelőtt indult el az egyeztetési folyamat, és akkor még sokkal közelebbi dátumokról volt szó, de közbejött a Covid. Mikor újraindultak a dolgok, akkor kaptunk hírt arról, hogy meglesz az amerikai turné, ami szintén hátráltató tényező volt” – mesélte Gábor.

De az 5 éves kitartó munkánknak hála, hogy folyamatosan ostromoltuk az ügynökét, hogy ha megvalósul az európai turné, akkor Budapest is benne legyen, végül megkaptuk ezt a lehetőséget. Erről kaptunk is egy személyre szóló levelet, és a régiónkban valóban az egyetlenek vagyunk, ahol fellép

– tette hozzá büszkén.