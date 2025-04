Jennifer Lopez koncert: Ezek a sztárok biztosan ott buliznak majd

Jennifer Lopez 2025 nyarán világ körüli turnéra indul, és hazánkat sem hagyja ki! Július 20-án Budapesten, az MVM Dome-ban lép fel. Az első hírek szerint ő is nagyon izgatott amiatt, amiért először ad bulit a magyar fővárosban. A Jennifer Lopez koncertjegyek ára igen borsos, mégis 24 óra alatt a nagyját már el is kapkodták. A hazai sztárvilágban is akad, aki már beszerezte.

Jennifer Lopez koncert: nem olcsó mulatság, de ez sokakat nem zavar (Fotó: Stringer/Fotó: Northfoto)

Ők ott lesznek Jennifer Lopez koncertjén

Jennifer Lopez tehát az „Up All Night – Live in 2025” című turnéján Budapesten is fellép, s nem éppen aprópénzért. A legolcsóbb állójegy 65 ezer forint, a kiemelt állójegy pedig 95 ezer forintra rúg. Aki ülőhelyre vágyik, 75 és 90 ezer forint közötti összegért kell a zsebébe nyúlnia, ha pedig találkozna is J-Lóval, a „meet and greet” csomagért 610 ezer forintot kell kiadnia. Az elképesztő árak megosztották a rajongókat: vannak, akik sokallják ezt az összeget egy néhány órás élményért, mások szerint viszont elfogadható, hogy egy ekkora világsztár fellépéséért ennyit kell fizetni. Utóbbiak véleményét igazolja, hogy az Eventim oldalán jól látszik: a jegyek zöme már el is kelt. A magyar celebek között is akad, aki biztosan ott lesz.

A magyar Ken baba néven elhíresült Einwiller Gregor a Borsnak elárulta: már a jegyértékesítés első óráiban beszerezte a belépőt. Hozzátette: nem érti a felháborodást, mint mondja: „nem olcsó, de J-Lo az J-Lo!, aki sokallja, az egyszerűen ne menjen el a koncertre…”

Király Linda még vacillál:

„Csak nemrég tudtam meg, hogy jön hozzánk J-Lo, így a jegyeknek sem néztem még utána. Nagy rajongója vagyok, de még átgondolom, hogy elmenjek-e. Életre szóló élmény lenne, az biztos, és nem kizárt, hogy úgy döntök: nem hagyom ki!” – mondta lapunknak.

A Kőgazdag Fiatalok élvhajhász szereplője, Ágoston Filip nem adja alább a VIP-nál.

„Anyukám már tegnap hívott, hogy szeretné, ha elmennénk a koncertre. Szerintem még gyűjtök pár embert, és kibérelünk egy Skybox-ot!” – utalt az MVM Dome prémium kialakítású, exkluzív páholyaira.