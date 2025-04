Furcsa pletyka: A kommentelők szerint az Ázsia Expresszbe utazott Gáspár Zsolti

Minden eddiginél titokzatosabb az Ázsia Expressz 2025-ös évada, ugyanis a korábbiaktól eltérően, a TV2 még csak a versenyző párosok listáját sem jelentette be előzetesen. Ennek ellenére kiszivárgott az indulás időpontja, így pontosan tudjuk, kik vágtak neki a kalandnak. Ám a nézők szerint akad még egy páros, aki utólag megkavarhatja a szálakat, különösen ha annak egyik tagja Gáspár Zsolti lehet.

Gáspár Zsolti a Farm VIP 5. évadának vége után lelépett Magyarországról Fotó: Olvasói fotó

Gáspár Győző és Gáspár Bea, illetve Gáspár Evelin és Gáspár Zsolti mind versenyeztek már az Ázsia Expresszben, ám a nézők most mégis úgy gondolják, hogy egy közülük újra szerencsét próbál. A szemfüles rajongók tegnap kiszúrták, hogy Gáspár Zsolti hatalmas csomagokkal, de teljesen egyedül keresi a helyét a reptéren. A fiatalabb Gáspár testvérre ugyan nem jellemzők a luxusutazások, különösen nem a családja nélkül, most mégis gépre szállt.

Gáspár Zsolti az Ázsia Expresszbe utazhat?

A kommentelők, amint meglátták a Farm VIP Zsolti gazdáját a reptéren, azonnal heves találgatásokba kezdtek. A legtöbbek szerint Gáspár Zsolti lánya oldalán fog versenyezni az Ázsia Expressz 6. évadában, ami persze felveti a kérdést, hogy vajon miért volt teljesen egyedül a reptéren. Sem Gáspár Zsolti felesége, sem más családtag nem búcsúzkodott a családapától a terminál előtt, ami még a rajongóknak is feltűnt, így nem igazán állja meg a helyét a később érkező versenyzőpár teória.

Gáspár Zsolti hatalmas csomagokkal indult útnak, de teljesen egyedül Fotó: Olvasói fotó

Gáspár Zsolti esküvőt szervezhet titokban

Az ötletek között az is felmerült, hogy Zsolti esetleg egy gyönyörű meglepetés esküvőt szervez külföldön, akárcsak bátyjáék. Gáspár Győző és Bea ugyanis idén tizedszer is kimondják a boldogító igent Balin, egy megható ceremónia keretein belül. Ezek után könnyen lehet, hogy Gáspár Zsolti is újra feleségül veszi szerelmét, akitől 23 évvel ezelőtt ugyan elvált, mégsem tud nélküle élni. A házaspár egy rövid mélypont miatt döntött amellett, hogy külön utakon folytatják, mégis hamar kibékültek. Azóta Gáspár Zsolti évről évre tervezi az új esküvőt, eddig mégsem került rá sor, de talán idén végre lesz lagzi.